Életében először játszik majd hazájában a BL-győztes, vb-ezüstérmes Rakitic

Először játszik klubszinten hazájában Ivan Rakitic, Bajnokok Ligája-győztes, világbajnoki ezüstérmes horvát labdarúgó, aki a Hajduk Splitbe igazolt a szaúdi al-Sabábtól.

A Svájcban született 36 éves középpályás korábban megfordult az FC Baselben, a Schalke 04-ben, a Sevillában és a Barcelonában is. A Sevillával 2014-ben és 2023-ban Európa-ligát, a katalán csapattal pedig Bajnokok Ligája-győztes lett, ezen kívül négyszeres spanyol bajnok és kupagyőztes.

Idén még korábban, télen eligazolt a szaúdi Al-Shabab gárdájába, azonban ott csupán nyolc meccsen lépett pályára, melyeken egy gólt szerzett. Inkább ő is – több játékoshoz hasonlóan – úgy döntött, hogy visszatér Európába.

🔴🔵🇭🇷 It’s Ivan Rakitic day at Hajduk Split as he’s set to be unveiled as new huge signing for Rino Gattuso.

Contract terminated at Al Shabab and deal until June 2026 signed with Hajduk, medical already done…

…and here we go from three days ago, confirmed. pic.twitter.com/xw1CPNiaRv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024