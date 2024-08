„Elegem van” – odaszúrtak Haalandnak

A Manchester City 4-1-re legyőzte szombat délután az Ipswich Town csapatát, Erling Haaland hathatós közreműködésével.

A norvég támadó már a hetedik háromgólos mérkőzését játszotta a manchesterieknél. A legfrissebb áldozat a friss feljutó Ipswich volt.

Sammie Szmodics góljával hiába vezettek a vendégek, a City ezt követően négy perc alatt három gólt is berámolt. A 88. percben Haalandnak a tripla is összejött, így alakult ki a 4-1-es végeredmény.

Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a mesterhármast jegyző támadó meccslabdáját aláírták a csapattársak. Akadt azonban egy City-játékos, aki humorosra vette a figurát a norvég legújabb relikviájának szignózásakor.

🤣 Someone wrote this on @ErlingHaaland’s hat-trick ball!

‘I’m sick of writing these match balls…’ 💀 pic.twitter.com/KW5FpYTcAW

— City Chief (@City_Chief) August 25, 2024