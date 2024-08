Elég lesz a brazil maradásához a kapitányi karszalag?

A Newcastle United szombaton Bruno Guimaraes vezetésével vonult ki a Southampton elleni bajnokira. Némely hangok szerint a Manchester City által körbe udvarolt brazilt így kívánják maradásra bírni a Szarkák.

Amióta 2022-ben megszerezte Bruno Guimaraes játékjogát a Newcastle United, a brazil játékmester kulcsembere a csapatnak. És mint ilyen, nagyjából minden európai élcsapat szívesen látná soraiban. Ezen, a középpályás után vágyakozók listájáról is kilóg a Manchester City, ám a hétvégén történtek után sokan arra következtetnek, hogy Guardioláék hoppon maradnak.

Ugyanis Guimaraes csapatkapitányi karszalaggal a kezén vezette ki társait a Southamtpon elleni PL-derbire. Azóta pedig állandó társkapitányi tisztségre is szert tett. Eddie Howe hisz abban, hogy a fokozott felelősség terhe pozitívan hat a dél-amerikai teljesítményére. És abban is, hogy ezzel a klub jelzi irányába, milyen fontos láncszeme a gépezetnek. Hiszen innentől ha nincs Lascelles, ahogy sérülés miatt most sem volt bevethető, akkor mindig van esély arra, hogy Guimaraes legyen a „csk”.

⚪️⚫️©️ Bruno Guimarães becomes Newcastle’s new captain, decision has been made.

“I always said I would like to put my name in the club's history. I can’t wait to do my best for the club and the fans”, Bruno said this summer.

He's new captain as @CraigHope_DM reported today. 🇧🇷

August 20, 2024