Eldőlt Van Nistelrooy jövője az MU-nál

Ruben Amorim pedig megérkezett Carringtonba.

Ruud van Nistelrooy remekül helyt állt megbízott vezetőedzőként a Manchester United élén, miután a csapat kirúgta Erik ten Hagot. A holland tréner irányításával három győzelmet és egy Chelsea elleni döntetlent jegyzett az MU, a vele lejátszott mérkőzések során pedig 11 gólt rúgott a gárda, ami visszaadta a reményt a szurkolóknak. Hétfőtől már Rúben Amorim a Manchester United menedzsere és sokáig ment a találgatás, vajon Ruud van Nistelrooy maradhat-e a klubnál, számol-e vele a portugál tréner, vagy mivel hozza teljes stábját, így az ex-csatárnak nem lesz maradása.

„Ruud a Manchester United legendája és az is marad. Hálásak vagyunk a munkájáért és azért, ahogy a klubnál betöltött szerepéhez viszonyult. Mindig szívesen látott vendég lesz az Old Traffordon. Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar és Pieter Morel is távozik, nekik is sok sikert kívánunk a továbbiakban. A férfi felnőtt csapat edzői stábjának tagjait a későbbiekben fogjuk bejelenteni” – írta hivatalos közleményében a manchesteri együttes.

🚨🔴 It’s over between Manchester United and Ruud van Nistelrooy.

He won’t be part of Rúben Amorim staff, as clearly expected — Amorim respects Ruud but wants to work with his own staff.

The decision has been confirmed today, as @lauriewhitwell reports. pic.twitter.com/ovK23PSOzV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2024