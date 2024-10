Eldőlt Luis Enrique sorsa

Luis Enrique meghosszabbította a Paris Saint-Germain csapatával kötött szerződését, amely így 2027-ig köti őt a klubhoz.

Enrique kontraktusa jövő nyáron járt volna le, a feleknek azonban sikerült megállapodnia a közös folytatásról.

A spanyol válogatott korábbi szövetségi kapitánya a múlt szezonban Franciaországban triplázott a párizsiakkal. A Bajnokok Ligájában pedig egészen az elődöntőig meneteltek, ahol a Borussia Dortmund megálljt parancsolt.

Enrique célja, hogy történelmet írva megszerezze a Paris SG első Bajnokok Ligája-győzelmét.

🚨🔴🔵 Luis Enrique has signed new deal at Paris Saint-Germain valid until June 2027, as planned.

Agreement done. 🔐 pic.twitter.com/BQsNrXXU8T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2024