Eldőlt a magyar légiós sorsa

Vancsa Zalán a belga labdarúgó-élvonalban folytatja pályafutását.

A KAA Gent szerdán a honlapján jelentette be a 19 éves magyar játékos érkezését, aki eddig a másodosztályú Lommel SK-ban szerepelt.

Vancsától a támadásban várnak erősítést, mivel az előző szezonban 30 mérkőzésen 12-szer volt eredményes, emellett pedig öt gólpasszt adott. Az MTK-ban nevelkedett futballista játékjogát két évvel ezelőtt hárommillió euróért vásárolta meg a Lommel, amely a Manchester City partnerklubja.

„Zalán az a fajta tehetség, akit nagyon nehéz megtalálni reális áron, ezért nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült megegyezni. Olyan típusú játékos, amilyen jelenleg nincs a csapatban, a 10-es pozícióba képzelem el, mivel kifinomult, technikás futballista, emellett gólerős is” – mondta Arnar Vidarsson a klub menedzsere, majd hozzátette, Vancsa tehetséges, de még nagyon fiatal, ezért türelmesnek kell lenniük és mindenben támogatniuk kell.

A közlemény arra is kitért, hogy az U21-es válogatott támadó nem sokat gondolkodott az ajánlaton.

„Én is boldog vagyok és az egész családom is az, hogy létrejött ez az igazolás. Úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyre kerültem most, és nagyon várom már, hogy elkezdjük a közös edzéseket”

– mondta az M1 aktuális csatornának Vancsa Zalán, majd hozzátette, amint megtudta, hogy a Gent is érdeklődik, ő csak oda akart igazolni.

„Úgy érzem, hogy a Gent is hosszú távra tervez velem, mivel csak úgy nem vett volna kölcsön. Remélem, minden jól alakul majd, nagyon hosszú lesz a szezon, egyelőre be kell illeszkednem” – tette hozzá.

Vancsa elárulta, hogy meghatározó játékosa lehet a klubnak, de ezért meg kell küzdenie. Reménykedik benne, hogy a Konferencia-ligában pályára léphet majd a Chelsea ellen, és a második félévtől rendszeresen ott lehet a kezdőcsapatban.