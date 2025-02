Eldőlni látszik, lesz-e alkohol a 2034-es foci-vb-n

Mint fogalmaznak, ahogy az ország éghajlata, úgy a szaúd-arábiai világbajnokság is száraz lesz.

A 2034-es labdarúgó-világbajnokság alatt is fenntartja a teljes alkoholtilalmat a házigazda Szaúd-Arábia. Halid bin Bandar al-Szaud, az arab ország nagy-britanniai nagykövete csütörtökön az LBC Rádiónak nyilatkozva közölte, hogy érvényben marad az 1952-ben bevezetett törvény.

„Remekül lehet szórakozni alkohol nélkül is, amely nem nélkülözhetetlen kelléke a szurkolásnak. Távozás után mindenki nyugodtan ihat, de nálunk nem. Akárcsak az időjárásunk, mi egy száraz ország vagyunk. Örömmel fogadunk más kultúrákból érkező vendégeket, de nem akarjuk a miénket megváltoztatni mások kedvéért” – jelentette ki a diplomata.

Szaúd-Arábiában tavaly nyitott meg az első alkoholt árusító üzlet Rijád diplomatanegyedében, de csak nem iszlám vallásúak léphetnek be, és diplomata útlevél szükséges a vásárláshoz.

🚨🇸🇦 There will be NO alcohol at the 2034 World Cup in Saudi Arabia. 🍺⛔️

„Plenty of fun can be had without alcohol – it’s not 100% necessary.”, said Prince Khalid bin Bandar Al Saud who is the Saudi ambassador to the UK.

pic.twitter.com/MgFnPgQ6Un

