Eldőlni látszik Kevin De Bruyne sorsa

A korábbi hírekkel ellentétben Kevin De Bruyne nyitott arra, hogy meghosszabbítsa szezon végén lejáró szerződését a Manchester City-vel – írja a The Times.

A 33 éves középpályást korábban szóba hozták szaúdi, illetve MLS-klubokkal is. Jelen állás szerint azonban valószínűbb, hogy marad a Premier League címvédőjénél.

A belga játékos 2015-ben érkezett a Cityhez a Wolfsburgtól 54 millió fontért, és azóta kulcsfontosságú szerepet tölt be a csapat életében. Bár Pep Guardiola elismerte, De Bruyne már nincs karrierje csúcsán, továbbra is értékes tagja a keretnek.

A Manchester City várhatóan hamarosan megkezdi a tárgyalásokat csapatkapitányával. Kevin De Bruyne a jelenlegi szezonban 22 mérkőzésen 2 gólt és 6 gólpasszt jegyzett az égszínkékeknél.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Kevin De Bruyne is open to extending his #ManCity contract, @Jack_Gaughan confirms! 🚨‼️ pic.twitter.com/pM6q5E8kHx

— City Report (@cityreport_) January 30, 2025