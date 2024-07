Eldőlhet Luka Modric és Lucas Vazquez sorsa

Rövidesen fontos bejelentést tehet a Real Madrid.

Fabrizio Romano értesülései szerint a Real Madrid hamarosan bejelenti, hogy Luka Modric és Lucas Vazquez új szerződést kap, így feltehetően mindkét játékos marad a királyi gárda kötelékében.

Real Madrid are set to confirm new contract for Luka Modric and Lucas Vazquez, all sealed for both of them.

Club statement to follow, Modric and Vazquez are both staying. pic.twitter.com/JQR5ByFpTw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024