Elcsaklizná a kiesőjelölt sztárját az Arsenal

Annak ellenére, hogy Gabriel Jesus egyre jobb formának örvend, az Arsenal megerősítené támadósorát az átigazolási szezon folyamán.

Sajtóhírek szerint Mikel Arteta szívesen látná soraiban a Premier League egyik kiesőjelöltjének csatárát. Ha az üzlet megvalósul, már most a téli átigazolási időszak legnagyobb fogása lehet.

A 25 éves csatár lenyűgözően kezdte a szezont, 20 mérkőzésen 10 gólt és 4 asszisztot jegyzett a Wolves színeiben.

Mivel a Wolverhampton jelenleg a bennmaradásért küzd, egyértelmű, hogy a brazil gólgyárós kulcszereplő a klub számára.

A Daily Mail értesülései szerint pedig, hogy tovább csökkentsék az Arsenal érdeklődésének esélyeit, a Wolves hajlandó új és javított szerződést kínálni Cunhának, annak ellenére, hogy jelenlegi szerződése csak 2027-ben jár le.

A formában lévő csatár nemrég került a címlapokra, miután két mérkőzésre szóló eltiltást kapott az Ipswich Town elleni Premier League-mérkőzés utáni viselkedése miatt.

Pereira Cunha hétvégi visszatérése előtt így nyilatkozott:

„Tudja, hogy nem volt helyes a reakciója, de én nemcsak játékosként nézem a futballistákat, hanem emberként, személyként is. Néha még én is, hibázom. Mindenki hibázik, és ő is tudja, hogy hibát követett el.” – fogalmazott a Wolves menedzsere.

Matheus Cunha is the player Arsenal are close to reaching terms with. 🇧🇷 .

Here are the Qualities he has and what adds to the Arsenal Squad.

A Thread 🧵. pic.twitter.com/xSbFc4R8SM

— Federico (@Fedevalve_Afc) January 3, 2025