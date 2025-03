El-előszó: szezonja megmentéséért lép pályára az MU és a Tottenham is

Mindkét angol együttes hazai környezetben lép pályára a visszavágón, de egyikőjük sem előnyből.

A legtöbb helyszínen izgalmas csatára van kilátás csütörtökön a labdarúgó Európa-ligában, vannak azonban csapatok, amelyek kényelmes helyzetből várhatják a nyolcaddöntő visszavágóját.

Közéjük tartozik a norvég Bodö/Glimt, amely a múlt héten némi meglepetésre 3-0-ra nyert hazai pályán az Olimpiakosz ellen, így a görög együttesnek bravúrra lenne szüksége a továbbjutás kiharcolásához. Arra azonban alapozhat a házigazda gárda, hogy a mostani El-szezonban kétszer is győzött már otthon 3-0-ra, az első mérkőzés második felében pedig fölényben játszott, igaz, gólt nem sikerült szereznie. A görögök nagyon bíznak az El góllövőlistájának élén álló marokkói Ajúb el-Kabí visszatérésében is, ő az első meccsen sérülés miatt nem léphetett pályára.

A Glasgow Rangers és az Olympique Lyon egy hete egyaránt 3-1-re győzött idegenben, a skótok a José Mourinho által irányított Fenerbahce, a franciák a FCSB vendégeként. Egyik mostani házigazda sem veszi biztosra a továbbjutást, de a török és a román csapatnak is kiemelkedő teljesítményre lesz szüksége a párharc megfordításához.

Az alapszakaszt megnyerő Lazio, a két éve döntős AS Roma, valamint a 2022-es győztes Eintracht Frankfurt is 2-1-es előnyről kezdi a visszavágót, a Lazio – amely az előző körben a Ferencvárost búcsúztató cseh Viktoria Plzennel csatázik – és a német együttes hazai környezetben, az AS Roma pedig az Athletic Bilbao vendégeként, az idei döntőnek otthont adó San Mamés Stadionban. Mindhárom helyszínen parázs mérkőzésre van kilátás.

Bajban lehetnek az angolok

Egygólos előnnyel érkezik a második, londoni találkozóra az AZ Alkmaar is, amely 1-0-ra nyerte az első meccset a Tottenham Hotspur ellen, hazai pályán. A hollandok mellett szól, hogy fölényben játszottak az első mérkőzésen és az utóbbi kilenc oda-visszavágós párharcukból nyolcon továbbjutottak az európai porondon.

Bruno Fernandes last 7 games at Old Trafford 💪 ⚽️4⃣

🅰️2⃣ pic.twitter.com/CQ721jM6sV — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 11, 2025

Az első felvonás alapján a Manchester United és a Real Sociedad vetélkedése tűnik a legkiegyenlítettebbnek, San Sebastianban döntetlent játszottak egymással a felek. Az MU sorozatban ötödik El-nyolcaddöntős párharcát nyerheti meg és egymás után a 11. mérkőzésén maradhat veretlen ebben a szakaszban, míg a Real Sociedad az 1988/89-es UEFA Kupa-idény után másodszor kerülhet be a legjobb nyolc közé a második számú európai kupasorozatban.

A csütörtöki program:

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

SS Lazio (olasz)-Viktoria Plzen (cseh) 18.45 (2-1)

Olimpiakosz (görög)-Bodö/Glimt (norvég) 18.45 (0-3)

Eintracht Frankfurt (német)-Ajax Amsterdam (holland) 18.45 (2-1)

Athletic Bilbao (spanyol)-AS Roma (olasz) 18.45 (1-2)

Tottenham Hotspur (angol)-AZ Alkmaar (holland) 21.00 (0-1)

Manchester United (angol)-Real Sociedad (spanyol) 21.00 (1-1)

Olympique Lyon (francia)-FCSB (román) 21.00 (3-1)

Glasgow Rangers (skót)-Fenerbahce (török) 21.00 (3-1)

A negyeddöntők párosítása: