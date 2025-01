Egzotikus helyen vállal munkát Patrick Kluivert

A holland futball legendája, Patrick Kluivert lett Indonézia labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya.

Egy ideje már lehetett olvasni olyan híreket, hogy a játékosként BL-győztes és holland válogatott Patrick Kluivert az indonéz szövetséggel tárgyal. A megbeszélések aztán olyan jól haladtak, hogy immáron hivatalos: 2 +2 évre szóló szerződést kötött a 48 esztendős szakember és Indonézia.

🚨🇮🇩 Patrick Kluivert set to sign as new Indonesia head coach, deal done.

2 years plus 2 years option, presentation to take place on January 12 in Indonesia.

The goal is to reach the World Cup qualification. pic.twitter.com/TWdqhN2eCW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2025