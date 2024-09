Egyre nagyobb bajban a Real Madrid – Arda Güler is megsérült

Carlo Ancelotti ebben a válogatott szünetben eddig csak rossz híreket kapott. Hiszen a játékosai közül megsérült Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Eder Militaó és úgy tűnik, hogy pénteken Arda Güler is.

A találkozó után a pályán keresztül bicegett az öltözőbe.

Güler elvesztése újabb nagy érvágás lenne a Real Madridnak, hiszen lassan elfogy a Bajnokok Ligája címvédőjének a középpályája.

A 19 éves játékos esetében persze a hétvégén kiderül, hogy mennyire is súlyos valójában sérülése.

Arda was limping after the match! 😥💔 pic.twitter.com/nYtGHWdiuV

