Egyre közelebb Kerkez ahhoz, hogy Szoboszlai csapattársa legyen

Fabrizio Romano szerdán arról posztolt, hogy a Liverpool feltette kívánságlistájára a magyar válogatott védőt.

Ahogyan arról kedden mi is beszámoltunk, Fabrizio Romano gyakorlatilag tényként közölte, hogy Kerkez Milos a nyáron elhagyja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bournemouth együttesét. A magyar válogatott védőért a Liverpool is érdeklődik, erről pedig szerdán posztolt a transzferguru. Sőt, az olasz sportújságíró hozzátette, hogy a Vörösök kívánságlistáján szerepel a 21 esztendős futballista. Ugyanis Arne Slot együttese mindenképp szeretné megtalálni Andy Robertson utódját a bal oldali védő posztjára, s Kerkez Milosban látják ennek lehetőségét. A Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominik remek kapcsolatot ápol honfitársával, így alighanem a beilleszkedéssel nem lenne gondja a balbekknek.

🚨🇭🇺 Milos Kerkez, expected to leave and try new chapter in the summer as reported in the recent months.

Liverpool are among clubs tracking the left back who signed with Fali Ramadani as new agent this year. pic.twitter.com/HXLuT5pyTs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2025