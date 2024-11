Egyre közelebb a megdönthetetlennek hitt gólrekord

Mesterhármassal lépett még közelebb Wayne Gretzky gólrekordjához Alekszandr Ovecskin, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Washington Capitals klasszisa.

A 39 éves orosz csatár a Vegas Golden Knights otthonában aratott 5-2-es győzelem alkalmával triplázott, amivel már 866 találata van pályafutása során és 29 gólra van szüksége ahhoz, hogy megdöntse a sportág legnagyobb alakjának 894-es rekordját.

Alex Ovechkin’s hat trick puts him only 29 goals away from securing the top spot on the all-time NHL goals list! 👀

Hat Trick Challenge presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/cKK1xnLJQ2

— NHL (@NHL) November 18, 2024