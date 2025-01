Egyre közelebb a Fradihoz az ex Roma- és Napoli-játékos

A Transfermarkt már 100%-os valószínűséggel jegyzi a klubváltás, vagyis a Fradihoz igazolás lehetőségét

Naby Keita után újabb nagy dobásra készülhet a Ferencvárosi TC a téli átigazolási időszakban. A Ferencvárosi 11 oldal arról számolt be, hogy Amadou Diawara ügyében előrelépés történt és a guineai focista egyre közelebb a Fradihoz. A lap kiemeli, hogy a 27 éves labdarúgó akár már a héten Budapestre érkezhet.

Diawara nagy tehetségként kezdte pályafutását előbb a Bolognában, majd a Napoliban. Utóbbinál gyakorlatilag már 19 évesen játszott, de igazi alapemberré sosem tudott válni. 2019-ben a Roma 21 millió eurót fizetett érte, de a transzfer nem igazán jött be. José Mourinhonál kegyvesztetté vállt, majd 2022-ben 2 millió euróért adták tovább őt az Anderlechtnek, ahol jelenleg is játszik. A piaci értéke most nem éri el az 1 millió eurót, de a topligás rutinja sokat segíthet a Ferencvároson. Ráadásul ha azt vesszük alapul, hogy Naby Keitával már többször is játszottak együtt a guineai válogatottban, így a középpályán lévő kémiával sem lenne gond a két futballista között.

Diawara ebben az idényben nem lépett pályára a belga csapatban, sőt legutóbb 2023 decemberében játszott meccset klubjában. Ettől függetlenül a guineai válogatottban továbbra is alapember volt, szerepelt az Afrikai Nemzetek Kupáján, a világbajnoki selejtezőkön és az olimpián is – Keitával együtt.

Érdekesség, hogy a Transfermarkt már 100%-os valószínűséggel közli a klubváltás, vagyis a Fradihoz szerződés lehetőségét.