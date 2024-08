Egyre közelebb a 60 millió euróért árult középpályáshoz a United

A legfrissebb hírek szerint a Manchester United egyre közelebb áll a PSG középpályásának, Manuel Ugarténak a megszerzéséhez.

Azt már mi magunk is többször megénekeltük, hogy prior célpontja a Vörös Ördögöknek a PSG uruguay-i középpályása, Manuel Ugarte. Sőt, az is köztudott egy ideje már, hogy az angol klub és a játékos már minden apró részletben megállapodott egymással.

Ugyanakkor a Le Parisien információi szerint immáron a Paris Saint-Germain és a United illetékesei is egyre közelebb állnak az egymás tenyerébe csapáshoz. A francia sztárklub által kért 60 millió eurós átigazolási díj megfizetésére immáron hajlik az INEOS, így talán nem véletlenül hagyta ki a PSG hétvégi idénynyitóját is a dél-amerikai.

A 22 válogatottsággal rendelkező, 6-os poszton bevethető Ugarte legfőbb erénye a labdaszerzés. A Sporting mezében 98 ilyet jegyzett a 22-23-as portugál bajnoki szezonban, míg tavaly a francia élvonalban 121 alkalommal csent labdát a riválisoktól. Mindkét adattal ligaelső tudott lenni.

Manuel Ugarte made more tackles and interceptions combined per game (5.5) than any other player in Ligue 1 last season. ⚔️ pic.twitter.com/6BcthcETVG

— WhoScored.com (@WhoScored) July 19, 2024