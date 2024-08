Egyiptom is bejelentkezett a 2036-os olimpiára

Egyiptom pályázik a 2036-os vagy 2040-es nyári olimpiára, de a sikeres kandidálás feltétele, hogy az országban javuljon az infrastruktúra és fejlesszék a sportlétesítményeket - közölte Musztafa Berraf, az afrikai nemzetek olimpiai bizottságának (ANOCA) elnöke.

„Az afrikai földrésznek megvan az esélye az olimpia megrendezésére. Valószínűleg 2040-ben otthont is adhat a játékoknak” – mondta a párizsi olimpia zárónapján Berraf, aki tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. „Meg kell vizsgálni az olyan infrastrukturális kérdéseket is, mint például az utak, repülőterek építése, és Egyiptom ebből a szempontból is fontos potenciállal rendelkezik.”

Az algériai sportvezető szerint egy újabb afrikai pályázat valósulhatna meg akkor, ha a dél-afrikai Fokváros is mérlegeli a kandidálás lehetőségét, de ezzel kapcsolatban nem tudott dátumot mondani.

Will one of the world’s oldest civilizations host one of the world’s oldest sporting events?https://t.co/AguzQDr7Zq

— Egyptian Streets (@EgyptianStreets) August 11, 2024