Egyéni országos bajnoki címmel zárná le a koronavírus-járvány miatt meglehetősen zaklatott évet a világbajnok Siklósi Gergely.

Volt egy világkupaszintű csapatversenyre meghívásuk Svájcba, a november 22-ei hétvégére, de közölték, hogy nem tudják megrendezni; most még ennek a hatása alatt áll - mondta az M1 aktuális csatornának a 2019-ben vb-aranyérmes párbajtőröző. -



"Valószínűleg idén nem lesz világkupaversenyünk, tehát arra gondolok, hogy ha az országos bajnokságról, egy aranyat tudok hazahozni egyéniben, akkor már nagyon boldog lennék ezzel az évvel."



Siklósi Gergely az ősz elején átesett a koronavírus-fertőzésen, és most fokozatosan tér vissza.



"Hat hetet ki kellett hagyni, nem lehetett semmit sem sportolni. Ez azért nagy megterhelés, mert az ember azt érzi, hogy egészséges és menne, de ki kell várni az utolsó heteket is. Az volt a nagy megkönnyebbülés, amikor vissza tudtam jönni végre, és az első edzések után tiszta öröm volt bennem, hogy sikerült visszatérni a pástra. Azóta pedig fokozatosan építkezünk. Szóval nagyon boldog vagyok és szerintem az is maradok az év végéig" - mondta az M4 Sport Sporthíradójában péntek reggel leadott interjúban.



Az első edzőtábor után a másodikban már nagyobb szerepet kapott a vívás, de - jegyezte meg - ő még mindig tartja a fokozatosságot. Ezzel együtt úgy érzi, a mostani már szinte teljes értékű készülés volt, a novemberi pedig szerinte még jobb lesz. Jelenlegi állapotát hatvan-hetven százalékosra becsülte, és reményét fejezte ki, hogy az országos bajnokság idejére, december 20. környékére már szászszázalékos lesz.



A nemzetközi programot illetően elmondta, hogy a párbajtőr-válogatottal a februári vk-fordulóra készülnek, amelyen eldől, hogy csapatként ott lehetnek-e az elhalasztott olimpián. Ő úgy tudja, a közvetlen ellenfelek hamarabb visszaálltak a vívásba, de ez szerinte akár taktikai hiba is lehet.



"Ha most valaki céltalanul edz, az nem vezet sehová. Tehát mi inkább a fizikai felkészülésre figyeltünk, ezen volt a hangsúly. A vívás most kezd szerepet kapni, és reméljük, ez februárban csúcsosodik majd ki, amikor a kvalifikációs világkupán teljesítenünk kell, és akkor lehet, hogy mi leszünk a legjobb formában. Ez a mi tervünk" - mondta.



A 23 éves Siklósi januárban megnyerte a heidenheimi vk-t, többek között emiatt is kedvező helyzetben áll egyéniben az olimpiai kvalifikációs küzdelemben, a párbajtőrcsapatnak azonban mindenképpen eredményesen kellett volna szerepelnie a tokiói részvétel kiharcolásához az utolsó, Buenos Aires-i kvalifikációs viadalon, amely azonban márciusban elmaradt. Ezt pótolják majd a jövő év elején.

Borítókép: Devin Manky/Getty Images