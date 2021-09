A hét végén Szocsiban rendezik az Európai Vívószövetség (EFC) tisztújító kongresszusát, amelyen Boczkó Gábor ismét megpályázza a végrehajtó bizottsági tagságot.

Az idén fennállásának harmincadik születésnapját ünneplő kontinentális szövetség tisztújításán a magyar szövetséget Csampa Zsolt elnök és Boczkó Gábor sportigazgató képviseli.

"Szombaton kerül sor a tisztségviselők megválasztására, a végrehajtó bizottságba a jelöltünk továbbra is Boczkó Gábor, aki versenyzői pályafutásának befejezése óta tagja a testületnek, és szeretnénk, ha tovább folytathatná az előző ciklusban elkezdett munkáját" - mondta az MTI-nek Tamás Henriette, aki arról is beszélt, hogy aki a koronavírus miatt nem tud elutazni a Fekete-tenger partján lévő városba, a technika segítségével vehet részt a kongresszuson és a voksoláson.

A vívófőtitkár jelezte, reméli, hogy a tanácskozáson a versenynaptárt is sikerül elkészíteni, és eldől a Plovdivba tervezett Európa-bajnokság, valamint a körversenyek sorsa is.

