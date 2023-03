Bronzérmet nyert a magyar válogatott a budapesti Zarándi Csaba férfi kard csapat-világkupán.

A BOK Csarnokban rendezett versenyen 26 nemzet csapata indult, a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású - tavaly Európa-bajnok és vb-ezüstérmes - hazai együttes a 16 között kapcsolódott be a küzdelmekbe. Ott a georgiakat tíz tus különbséggel verte, a negyeddöntőben pedig szoros mérkőzésen négy találattal bizonyult jobbnak a japánoknál.



A magyarok az elődöntőt 45-43-ra elvesztették a németekkel szemben, pedig jól kezdtek, az első két asszó után 10-4-re vezettek. A harmadik párban azonban Gémesi - aki az első két mérkőzésen plusz hetes, illetve plusz négyes találati mutatóval zárt - beleszaladt egy 10-5-ös vereségbe, majd a második pástra lépésekor ugyan javított, de harmadjára 8-1-re kikapott. Így a hetedik pár után 31-35 volt az állás, aztán Szatmári is alulmaradt Szabó Mátyással szemben, végül az előző napon egyéniben győztes Szilágyi 33-40-ről 10-5-ös asszóval két tusra tudott felzárkózni úgy, hogy menet közben 38-44-ről 43-44-re alakult az állás, azaz nagyon közel volt az egyenlítés lehetősége.









A helyosztón a románokkal vívtak a magyarok és hét tussal győztek. Az első három pár után még szoros volt az állás, 15-14 állt az eredményjelzőn, de akkor Szatmári hozott egy 5-0-s győzelmet, majd a Gémesi helyére beálló Decsi is. Ezt követően Szilágyi egy találat különbséggel nyert, így 30-18 volt az állás a mérkőzés kétharmadánál. Decsi következett, aki gyorsan adott két tust, azután azonban az ugyancsak csereként pástra lépő Matei Cidu elkapta a fonalat és sorozatban nyolc találatot vitt be, végül pedig 12-5-re nyerte a párharcot. Szatmári 35-30 után 7-5-re kikapott, Szilágyi viszont magabiztosan fejezte be a mérkőzést: George Dragomir ellen 40-37-ről 5-1-re nyert.



A magyar csapat a világranglista második helyéről kezdi az áprilisban rajtoló egyéves olimpiai kvalifikációs időszakot. A hazaiak eredményesen zárták a budapesti kardhétvégét: a csapat harmadik helye előtt szombaton Szilágyi - címét megvédve - győzött egyéniben a Gerevich-Kovács-Kárpáti világkupán.



Eredmények:

a 16 között:

Magyarország-Georgia 45-35



negyeddöntő:

Koreai Köztársaság-Kanada 45-26

Románia-Egyesült Államok 45-24

Németország-Ukrajna 45-33

Magyarország-Japán 45-41



elődöntő:

Koreai Köztársaság-Románia 45-30

Németország-Magyarország 45-43



a 3. helyért:

Magyarország-Románia 45-38



Borítókép: Facebook.com/Magyar Vívó Szövetség