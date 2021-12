A háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áront visszavágóra várja a Tokióban ezüstérmes Luigi Samele a Bolognában hétfőre kiírt találkozón, amely többek között a vívósport népszerűsítését szolgálja - mondta el Marcello Scisciolo, a Virtus Bologna vívószakosztályának alelnöke az MTI-nek a Rómában tartott szerdai sajtótájékoztatón.

A Szilágyi Áron és Luigi Samele közötti összecsapás a kardvívás és Bologna szavakból a "SciaBolo, visszavágó Tokió után" címet kapta, de amiként Scisciolo hangsúlyozta: két nagy bajnok ismételt találkozójáról van szó, akik szoros barátságban is vannak egymással.



"A tokiói döntő Áron és Gigi között széles tetszést aratott, nemcsak a vívószakmában, hanem a sportéletben általában, ezért úgy gondoltuk, érdemes megismételni a találkozót" - mondta a Virtus Bologna alelnöke, aki a Szilányi és Samele közti ötkarikás fináléra utalt, mely a magyar kardvívó harmadik olimpiai aranyérmével zárult.



Scisciolo hozzátette, hogy "hagyománytörő" versenyre készülnek, mivel három fordulóból kettőt öt találattal, az utolsót tizenöttel kell megnyerni.



Hétfőn a PalaDozza bolognai sportcsarnokban sorra kerülő esemény bevétele egy részét jótékonysági célra használják fel. A visszavágóval egy időben ifjúsági versenyeket rendeznek, és bevezetőt tartanak a vívás világába vakok és gyengén látók számára.



Marcello Scisciolo megjegyezte, hogy a két bajnok részvétele a sportág népszerűsítését is szolgálja, mivel - tette hozzá - a vívás nem vonz ugyan nagy tömegeket, de egyre nagyobb az érdeklődés a versenyek egyenesben vagy közösségi oldalakon történő közvetítése iránt. A bolognai visszavágóból külön televíziós adást is akarnak készíteni.



Az olasz főváros magyar kulturális intézeteként ismert Collegium Hungaricumban tartott sajtótájékoztatón Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövet hangsúlyozta, hogy a kulturális és a sportrendezvények segítenek élénken tartani a magyar-olasz kapcsolatokat, melyek például a vívásban a XIX. század közepére nyúlnak vissza.



A tájékoztatón a Virtus Bologna gyermek és ifjúsági vívói is jelen voltak.

Borítókép: Facebook.com/Szilágyi Áron