Akárcsak 2012-ben, Londonban és öt éve Rio de Janeiróban, a tokiói olimpián is Szilágyi Áron nyerte a férfi kardozók egyéni versenyét, és a triplázással sporttörténelmi tettet hajtott végre.

A Vasas vívója egész nap bámulatos teljesítményt nyújtott, a helyi idő szerint esti döntőben pedig parádés vívással 15-7-re múlta felül az olasz Luigi Samelét.



Szilágyi Áronon kívül eddig négy nagyszerű elődjének - Fuchs Jenőnek, Kárpáti Rudolfnak, a szovjet Viktor Krovopuszkovnak és a francia Jean-Francois Lamournak - sikerült megvédenie a címét férfi kardban, de egyéniben a triplázás eddig még senkinek nem jött össze. Sőt, a férfiaknál a többi fegyvernemben sem akadt még olyan, aki ugyanabban a szakágban háromszor győzött volna az egyéni versenyben.



Szilágyi a venezuelai José Quintero és az iráni Mojtaba Abedini 15-7-es legyőzésével kezdett szombaton, majd a negyeddöntőben az ugyancsak iráni Ali Pakdamant verte 15-6-ra, a legjobb négy között pedig a georgiai Sandro Bazadzét nagy küzdelemben, 15-13-ra. Samele a kínai Hszü elleni 15-12-es siker után az iráni Rahbarit 15-7-re, honfitársát, Berrét pedig 15-10-verte. Az elődöntőben a dél-koreai Kim Jung Hvan ellen 6-12-ről fordított 15-12-re. Az olasz csapat tagjaként olimpiai bronzérmes és többszörös világbajnoki ezüstérmes volt, egyéniben azonban eddig nem volt kiemelkedő eredménye.



A nap utolsó mérkőzését a világranglistán negyedik Szilágyi kezdte jobban, pillanatok alatt 3-0-ra elhúzott, s bár a rivális ekkor szépített, a magyar vívó könnyedén adta az újabb tusokat, és 7-1-es vezetésre tett szert. Samele ekkor feléledt, sikerült 7-5-re szépítenie, de a pihenő előtti utolsó találat ismét Szilágyié volt (8-5). A szünet után újabb egylámpás magyar találatok következtek, miközben a lelátóról felváltva harsant fel a "Gyerünk, Áron!" és a "Forza, Luigi!" biztatás. Az olasz 12-5-nél aztán megpróbált ismét bravúrt bemutatni, de ezúttal csak két találatra futotta az erejéből, egyenlíteni és fordítani nem tudott.





Szilágyi a győztes tus bevitele után diadalittasan emelte magasba a karját, és előbb összeölelkezett edzőjével, Decsi Andrással, majd egy magyar zászlót a feje fölé emelve ünnepelt, miközben a maroknyi magyar tábor éltette.



"Rengeteg kétségem volt a nap előtt, az éjszaka közepén két órát fenn voltam, a reggelinél pedig elfelejtettem meginni a szokásos kávémat. Elég furcsa állapotban érkeztem a csarnokba, de aztán előbb-utóbb minden a helyére került. A kávémat is megittam, az első ellenfelemen is túljutottam, és utána egyre jobban ment a vívás" - nyilatkozott a magyar újságírók gyűrűjében a régi-új olimpiai bajnok.



"Azt még fel kell fognom, hogy mit csináltam ma, hogy háromszoros olimpiai bajnok lettem egyéniben. Nem gondolom, hogy én vagyok a sportág legnagyobb legendája, de természetesen nagyon büszke vagyok arra, amit ma, illetve az elmúlt kilenc évben elértem" - fogalmazott.



Szilágyi hozzátette: vannak még címek, amiket még meg lehet szerezni, de ezzel egyelőre most nem foglalkozik, hanem megünnepli a legfrissebbet.

Markovits László, a Vasas SC elnöke a klub közleményében kiemelte, Szilágyi újabb olimpiai aranyérme "hallatlan boldogság és büszkeség" az egész Vasas család számára.



"Áron elképesztő teljesítményt nyújtott, nagyon jó volt látni, hogy minden szempontból mennyire egyben van. Az első asszójától kezdve érezhető volt, hogy képes lehet a csodára, a történelmi siker elérésére" - nyilatkozta a sportvezető.



Kijelentette, azért is különösen büszkék Szilágyira, mert kilenc évesen a Vasasban kezdte a vívást, a klub színeiben lett olimpiai bajnok, világklasszis kardvívó, emellett pedig egy ideje már szakosztályelnökként is számíthatnak rá.



"Minden tekintetben azt az értékrendet képviseli, amit mi fontosnak tartunk a Vasas családon belül. Az pedig, hogy Tokióban is vasasos sportoló nyerte a magyar küldöttség első aranyérmét, visszaidézi számomra a csodás riói napokat. Kívánom, hogy adjon ez a siker lendületet valamennyi magyar sportolónak" - tette hozzá Markovits László.



A 31 éves, immár háromszoros olimpiai bajnok versenyző a magyar vívósport 38. ötkarikás aranyérmét, egyben a tokiói magyar küldöttség első dobogós helyét szerezte meg.



Eredmények:



a 32 között:

Szilágyi Áron-José Quintero (venezuelai) 15-7

Max Hartung (német)-Decsi Tamás 15-8

Ali Pakdaman (iráni)-Szatmári András 15-12



a 16 között:

Szilágyi-Mojtaba Abedini (iráni) 15-7



negyeddöntő:

Szilágyi-Pakdaman 15-6

Sandro Bazadze (georgiai)-Oh Szang Uk (dél-koreai) 15-13

Kim Jung Hvan (dél-koreai)-Kamil Ibragimov (orosz) 15-14

Luigi Samele (olasz)-Enrico Berré (olasz) 15-10



elődöntő:

Szilágyi-Bazadze 15-13

Samele-Kim 15-12



bronzmérkőzés:

Kim-Bazadze 15-11



döntő:

Szilágyi-Samele 15-7

A végeredmény:



férfi kard, egyéni, olimpiai bajnok:

SZILÁGYI ÁRON (MAGYARORSZÁG)

2. Luigi Samele (Olaszország)

3. Kim Jung Hvan (Koreai Köztársaság)

...21. Szatmári András

...29. Decsi Tamás

Képek: MTI/Illyés Tibor