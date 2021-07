A kétszeres címvédő Szilágyi Áron bejutott a legjobb négy közé, azaz ismét éremért vívhat a férfi kardozók szombati egyéni versenyében a tokiói olimpián.

London és Rio de Janeiro bajnoka harmadik asszójában, a negyeddöntőben fölényesen, 15-6-ra verte az iráni Ali Pakdamant, a következő mérkőzésén pedig az a georgiai Sandro Bazadze lesz az ellenfele, aki a nyolc között nagy meglepetésre 15-13-ra jobbnak bizonyult a világranglista-vezető, világbajnoki címvédő dél-koreai Oh Szang Uknál.



Pakdaman ihletett állapotban vívott a negyeddöntőig, első mérkőzésén 15-12-re megverte a 2017-ben világbajnok, 2019-ben vb-ezüstérmes Szatmári Andrást, majd a 16 között az első körben Decsi Tamást búcsúztató, kétszeres Európa-bajnok német Max Hartungnál is jobbnak bizonyult 15-9-re.



Harmadik asszójában azonban az a Szilágyi Áron állt a pást túloldalán, akit az előző két olimpián senki nem tudott legyőzni, és az első két tokiói ütközetében is lenyűgöző magabiztossággal vívott. A 30 éves teheráninak, a riói játékok 20. helyezettjének ázsiai kontinentális versenyeken voltak már jó helyezései, de a világbajnokságokat tekintve a négy évvel ezelőtti, lipcsei nyolcadik hely a legjobbja.



A Vasas 31 esztendős vívója a korábbi meccseihez képest most sokkal szenvedélyesebben vívott, amikor tust adott, rendszeresen rázta az öklét, és ilyen alkalom sok akadt.

Három-null után ugyan Pakdaman is elért egy-két találatot, de Szilágyi nem hagyta, hogy felpörgesse magát, a szünetben 8-4-re vezetett, majd a pihenőt követően még növelte is az előnyét. Lazán, lendületesen vívott, az iráni pedig nem találta az ellenszert, és ez el is vette a kedvét.



"Egyetlenegy féle találattal győztem le, középen mindig visszaemelt, mindig támadni akart, de volt egy pillanat, amikor hibázott a kezével, és ezt én rendre kihasználtam. Türelmesnek kellett lennem, és tulajdonképpen ezt az egy akciót kellett végig csinálnom, konokul. Nem tudom hány tust adtam ebből, hogy megelőztem középen, de szerintem tíz körül. Most ez kellett a győzelemhez" - nyilatkozott az MTI-nek Szilágyi Áron, aki két és fél óra múlva lép ismét pástra az elődöntőben.



"Most egy teljesen új verseny jön, fejben is újra össze kell raknom magam. Bevetem magam egy kezelésre a masszőrünkhöz, Bodnár Józsihoz, aki Londonban és Rióban is ott volt velünk, majd az edzőmmel, Decsi Andrással fogunk egy kicsit iskolázni, melegíteni. És valószínűleg ismét megkérem Gémesi Csanád csapattársamat, hogy - a mai napon negyedszer - egy kicsit még vívjon velem" - fogalmazott a magyar kardozó.



Az elődöntős-döntős programra közép-európai idő szerint 12 órától kerül sor, a finálét 14.15-kor rendezik a Makuhari Rendezvényközpont B csarnokában.

Eredmények:



a 32 között:

Szilágyi Áron-José Quintero (venezuelai) 15-7

Max Hartung (német)-Decsi Tamás 15-8

Ali Pakdaman (iráni)-Szatmári András 15-12



a 16 között:

Szilágyi-Mojtaba Abedini (iráni) 15-7



negyeddöntő:

Szilágyi-Pakdaman 15-6

Sandro Bazadze (georgiai)-Oh Szang Uk (dél-koreai) 15-13

Kim Jung Hvan (dél-koreai)-Kamil Ibragimov (orosz) 15-14

Luigi Samele (olasz)-Enrico Berre' (olasz) 15-10

Borítókép: MTI/IllyésTibor