"Mi már egyértelműen a párizsi játékokra készülhetünk, ez egy szerencsés pozíció, nem kell a kvótáért való harcban nagy csodákat tennünk, el kell indulnunk a versenyeken és szolid jó teljesítményt nyújtanunk" - mondta az M1 aktuális csatorna megkeresésére Szilágyi Áron.

Hozzátette, hogy már fél szemmel arra is figyelnek, melyik válogatott ellen, mivel készülhetnek majd a francia fővárosban.

"Ez az egyetlen cím, ami még hiányzik a vitrinemből és nagyon erős ösztönző az, hogy a csapattal ott álljunk a dobogó felső fokán és a többiekkel közösen éljük meg ezt a hatalmas élményt. Ezért dolgozunk nap mint nap, és látom azt a többieken is, hogy ez tüzeli és hajtja őket" - hangsúlyozta az egyéniben és a csapattal egyaránt világ- és Európa-bajnok vívó. Kiemelte, hogy a csapat dinamikáját tekintve egy olyan négyes állt össze, amelyikben a vívók pontosan tudják, hogy mi a szerepük, de vannak fiatalok is, akik be szeretnének kerülni a válogatottba. Ehhez elmondása szerint talán Rabb Krisztián áll a legközelebb, továbbá Horváth Gergőt is megemlítette. Szilágyi szerint a következő fél év fog a csapat összetételéről dönteni, hogy a megszokott négyes lehet a legerősebb vagy sikerül betörni valamelyik fiatalnak. Jelezte, hogy szerencsére nem az ő tiszte ezt eldönteni.

A világklasszis vívó arra is kitért, hogy a versenyzés mellett alapvetően érdeklődik a sportolói érdekképviselet kérdése iránt. Nyolc évet töltött a nemzetközi szövetség (FIE) sportolói bizottságában, illetve van egy saját, civil kezdeményezése is, a magyar élsportolók érdekvédelmi fóruma, amelyet a menedzsmentjével hozott létre. Ezért kifejezetten örül annak, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság az ő pályázatát választotta ki és nyújtotta be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé.

Elmondása szerint most az a feladata, hogy a jövő évi párizsi játékokig kicsit lobbizzon, erre a hazai rendezésű kvalifikációs tornákon is remek lehetősége nyílik majd.

Borítókép: Abbie Parr/Getty Images