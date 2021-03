Siklósi Gergely ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kazanyi világkupa-versenyén.

A 2019-es év egyéni világbajnoka az oroszországi vk előtt harmadik volt a világranglistán, emiatt kiemeltként a 64-es táblán kezdett, ahol 15-7-re verte a svájci Charles-Eric Oswaldot, 15-13-ra az osztrák Josef Mahringert, 15-9-re az olasz Enrico Garozzót, a negyeddöntőben pedig ugyanennyire a finn Niko Vuorinent.



A fináléért a kazah Elmir Alimzsanovval vívott. Az asszó kétharmada szorosan alakult, két szakasz után 8-7-re az ellenfél vezetett, aki azonban a harmadik elején ellépett. Többször is volt négy tus az előnye (7-11, 8-12, 9-13), de Siklósi nem adta fel, 11-14-ről is fordítani tudott.



A döntőben Igor Rejzlinnel találkozott, és bár az asszó közepén 3-5-ről 6-5-re fordított, az utolsó három perc az akkor pontosabb ukránnak sikerült jobban, így ő győzött 15-11-re.



A másik két főtáblás magyar, Rédli András és Koch Máté egy-egy mérkőzést nyert a viadal honlapja szerint.



A magyar férfi párbajtőrözők számára a hétfőn kezdődő csapatverseny a legfontosabb, a válogatott a fegyvernem utolsó olimpiai kvalifikációs vk-állomásán még kiharcolhatja a tokiói részvételt.



Ha ez összejönne, egyéniben is a maximális helyek állnának rendelkezésre, azaz három párbajtőröző léphetne pástra a nyári játékokon. Amennyiben viszont nem sikerül, egyéniben Siklósi mehetne az olimpiára.

A női egyéni versenyben Kun Anna szerepelt a legjobban, két japán és egy svájci ellenfélen keresztül jutott el a negyeddöntőig, ahol egyetlen tussal maradt alul a német Ricarda Multererrel szemben.



Az olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese, valamint a harmadik magyar főtáblás, Muhari Eszter az első fordulóban kikapott.



A női csapat már nem kerülhet be az ötkarikás mezőnybe, és egyéniben sem áll senki kedvező pozícióban, így ebben a szakágban az április végi, madridi, európai pótkvalifikációs versenyen lesz lehetősége az elnökség által kijelölt vívónak harcba szállni a kvótáért, ami a győzelemért jár.

Borítókép: Siklósi Gergely/facebook