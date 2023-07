A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású együttes a 32 között 34 tussal verte a mexikóiakat, majd egy sokkal nehezebb mérkőzésen a törököket is legyűrte. A végig kiegyenlített, időnként feszült hangulatú összecsapáson többnyire a magyaroknál volt az előny, de a törökök rendre felzárkóztak.

A hetedik asszót követően, 35-28-nál Gémesi remeklése nyomán tűnt először úgy, hogy megnyugtató a különbség, de a következő párharcban Szatmári 11-5-re kikapott így Szilágyi 40-39-ről kezdett záróemberként Enver Yildirimmel. A lelátón, a magyarokért szorítók körében érzékelhető volt a feszültség, mert a törököknek lényegesen kevesebb veszíteni valójuk volt. A háromszoros olimpiai bajnok, vb- és Eb-aranyérmes, Milánóban egyéniben harmadik Szilágyi azonban jól kezelte a helyzetet, és 5-2-es sikerrel fejezte be a mérkőzést.

"Nagyon bevállalósan és dinamikusan vívtak a törökök, nehezen találtam meg az ellenszert, és úgy láttam, Szatyi is küszködik. Csanád volt az, aki magához ragadta a kormányrudat és kirángatott minket a nehéz szituációból" - értékelt pár perccel a negyeddöntőbe jutás után. - "Persze be kellett fejeznem itt a végén 40-39-ről, de ott már szerencsére én is megéreztem a ritmust. Ez van, túl kell élnünk általában az első napokat, örülök, hogy ez most sikerült."

"Egy mérkőzés a világbajnokságon a nyolc közé jutásért mindig nehéz" - szögezte le Gémesi Csanád. - "Nincsen könnyű mérkőzés a tizenhat között, ezt el kell fogadni. Hiába vagyunk másodikak a rangsorban, a törökök pedig a tizenötödikek, minden győzelemért meg kell nagyon izzadni, meg kell dolgozni. A törökök nagyon sokat tettek azért, hogy megnehezítsék a mi dolgunkat. Megcsinálták azokat az akciókat, amelyek kockázatosak voltak, és ezekből jó pár be is jött, meccsben tartották magukat, miközben mi többször elléphettünk volna a mérkőzés során."

A legjobb nyolc csapat küzdelmeit pénteken rendezik, a tavaly ezüstérmes magyarok a japánokkal mérkőznek az elődöntőért.



Eredmények (34 csapat):

a 32 között:

Magyarország-Mexikó 45-11

a 16 között:

Magyarország-Törökország 45-41