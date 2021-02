Javult a sérülésektől betegségektől sújtott magyar női kardválogatott helyzete, a szakág vezetőedzője "nagyon reménykedik" abban, hogy az utolsó olimpiai kvalifikációs versenyre "rendben lesz mind a négy lány".

Gárdos Gábor az M4 Sport Sporthíradójában csütörtökön beszélt arról, hogy a decemberi országos bajnokságon térdsérülést szenvedett Márton Anna állapota javult, Pusztai Liza és Battai Sugár túlvan a betegségén, mindketten "gyógyulóban vannak" - ők mononukleózison estek át -, Katona Renáta pedig, akinek koronavírusos fertőzés után eltörött a lábujja, most már "elfelejtheti a sérülését".



A szövetség honlapja korábban arról számolt be, hogy Márton Anna térdszalagszakadást szenvedett az ob-n, de orvosi tanácsra az a döntés született, hogy nem műtik meg, hanem az amúgy is erős combizomzatának további erősítésével igyekeznek kezelni a problémát.

Női kardban tokiói részvételt érő helyen áll a magyar válogatott, ezt kell megőriznie a március 11. és 14. között sorra kerülő budapesti versenyen. Ötödik pozíciója azt jelenti, hogy a rangsor első négy helyezettje utáni legjobb európaiként jelen állás szerint olimpiai induló. Tokiói szereplését a mögötte álló Ukrajna veszélyeztetheti, de utóbbinak legalább a második helyen kell végeznie és a magyaroknak még ebben az esetben is elég egy tizedik hely az utolsó versenyen. Magyar bronz, vagy jobb eredmény pedig fix kijutást érne, másképpen fogalmazva, ha az ukránok győznek, a magyaroknak legalább harmadikként kell végezniük.

Arra a kérdésre, hogy az utolsó versenyen így elsősorban az ukránokra figyelnek-e majd, a szakág vezetőedzője hangsúlyozta, szerinte a magyar csapatnak mindig saját magára kell figyelnie.



"Elég bonyolult a számolgatás, hogy minek kell bekövetkezni ahhoz, hogy az ukránok megelőzzenek minket, de én úgy vagyok vele, és eddig is a kvalifikációs versenyeken úgy álltunk oda a lányokkal, hogy mindig előre néztünk, csak magunkra figyeltünk. Bármi is történt a háttérben, illetve az ukránok bármit is vívtak. Most is ugyanúgy fogunk nekiállni a versenynek" - ígérte.

Gárdos Gábor elmondta még, hogy szeptember óta központi edzéseken vett részt heti rutinnal nemcsak a négy csapattag, hanem további nyolc női kardozó.

"Itt van egy nagyobb válogatott keret, amely azért küzd, hogy a női kard kijusson a tokiói olimpiára" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a budapesti versenyre is megfelelően fel fognak készülni.

Amennyiben a csapat kijut a tavalyról idénre halasztott nyári játékokra, egyéniben is a maximális három vívó léphet majd pástra női kardban.

