Egy győzelemmel és egy vereséggel az 5-8. helyért folytatja szereplését a magyar férfi tőrcsapat a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon.



A negyeddöntőbe kerülésért a dánokat kellett legyőzni és ez a végeredményt tekintve viszonylag magabiztosan sikerült is. Az összecsapás első öt párharcából négyet a magyarok nyertek, az egy vereség pedig egytusos volt, így tíz találatnyi különbség alakult ki. Csakhogy a következő két asszóban a dánok felzárkóztak, sőt fordítottak, mivel Németh András néggyel, Mészáros Tamás pedig héttel kapott ki. Előbbi helyére Mátyás Bálint állt be, aki 8-1-re verte ellenfelét, végül Dósa Dániel is győzött - ő mindhárom ellenfelénél jobban vívott -, így héttusos sikerrel léptek tovább a magyarok.

Dósa plusz 11-es, Bálint plusz 7-es, Németh mínusz 4-es, Mészáros mínusz 7-es találati mutatóval végzett.

A folytatásban a címvédő oroszok ellen nem volt esélyük a magyaroknak, a kilenc asszóból hatot elveszítettek. Győzni Dósának sikerült Timur Szafin és Alekszej Cseremiszinov ellen, míg Mátyás Bálint egyszer döntetlent ért el.

A férfi tőrválogatottnak esélye sem volt Oroszország ellen

Dósa plusz 2-vel, Mátyás mínusz 8-cal, Mészáros mínusz 12-vel zárt.



Eredmények:

a 16 között:

Magyarország-Dánia 45-38

negyeddöntő:

Olaszország-Ukrajna 45-28

Németország-Lengyelország 45-39

Franciaország - Nagy-Britannia 45-25

Oroszország-Magyarország 45-27







Fotó:Getty Images