A Balaton mellett nyaral Szatmári András, az olimpiai bronzérmes férfi kardcsapat tagja, aki a további versenyprogramját még nem ismeri, de a párizsi olimpiáig vezető útnak hamarosan nekivág majd.

"Szeptember közepéig kaptam "kimenőt" az edzőmtől, Gárdos Gábortól, és most a Balatonnál pihenek. Rám is fér a kikapcsolódás, mert hosszú volt ez az öt év, és különösen az utóbbi két, verseny nélküli esztendő volt stresszes" - mondta az MTI-nek a 2017-es világbajnokságon egyéniben arany-, míg a 2019-es budapesti vb-n egyéniben és csapatban is ezüstérmes versenyző.



Az MTK 28 éves vívója arról is beszélt, hogy nem tölti mozgás, sportolás nélkül a szabadságot, pingpongozik, tollaslabdázik, teniszezni jár, két-háromórás röplabda csatákban vesz részt, és most a baráti focizásokba is beszáll, amit az olimpia előtt azért nem engedett meg magának, nehogy megsérüljön.

Szatmári András egyelőre nem tudja, milyen versenyeken indul még az idén, ezt majd az edzőjével beszéli meg, ha a nemzetközi szövetség elkészíti a hivatalos versenynaptárt. Az olimpiával kapcsolatban elmondta, ahogy múlik az idő, egyre pozitívabb érzésekkel gondol vissza a Tokióban történtekre.

"Szinte napra pontosan egy hónapja, július 28-án lettünk a csapattal bronzérmesek, ami egy megnyert érem. Persze, minimális hiányérzet van bennem, és szerintem marad is az egyéni szereplés miatt, de a fiúkkal szerzett bronzéremre büszke vagyok. Az első olimpiámról éremmel jöhettem haza, és ez jó érzés" - mondta Szatmári András, aki hozzátette, az elsődleges célja most az, hogy teljesen kipihenje magát, úgy vágjon neki a párizsi olimpiáig tartó útnak, ami már nem is olyan hosszú.

Borítókép: Facebook.com/ Szatmári András