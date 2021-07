Két ismert zászlóhajóval népszerűsíti a női vitorlázókat és a vegyes csapatokat a Women On Water Hungary (WOW) a július 22-én Balatonfüredről rajtoló 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon. Az egyik legismertebb balatoni cirkáló, a 75-ös cirkáló Sirocco és a Soponyai Géza építette Nautic 44 CR típusú vitorlás, az Avatar egyaránt nőkkel a fedélzeten vág neki Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő versenyének. A szervezet arra bíztatja a versenyen résztvevő vegyes csapatokat, hogy tűzzék ki a WOW magenta zászlóját a hajójukra, ha nőkkel/lányokkal együtt, vegyes csapatokban, vagy tisztán női csapatokkal indulnak el a tókerülőn.

„A vitorlázásban - ahogy az élet más területein is - már számtalan alkalommal bebizonyosodott, hogy férfiak és nők közös gondolkodása sokszor ideálisabb eredményt hoz” – mondta Rápolthy Edit, a Women On Water Hungary egyik alapítója. Hozzátette: „bízunk benne, hogy egyre több nő kapcsolódik be a vitorlás életbe, és folyamatosan növekedni tud a vegyes csapatok száma. Sok visszajelzést kaptunk az utóbbi időszakban, hogy jó úton járunk az elképzeléseinkkel.”

Üzenet a zászlóshajókkal és kiemelkedő vitorlázókkal

A Women On Water Kékszalaghoz kapcsolódó kampányának a célja és üzenete az, hogy népszerűsítse, bemutassa a vegyes csapatokat. A kampány részeként minden vegyes csapatnak WOW zászlót ajándékoznak, amellyel jelezhetik, hogy női versenyző is vitorlázik a hajón, vagy kizárólag nőkből álló csapattal vágnak neki a versenynek. A kezdeményezés mellé állt a hazai vitorlázás két kiemelkedő személyisége, Soponyai Géza és Cittel Lajos, akiknek hajóin a WOW több tagja is szerepet kap a legénység részeként.

„A zászlóshajók és az azokon versenyző WOW tagok segítségével szeretnénk egyrészt a vegyes csapatok pozitívumaira irányítani a figyelmet, másrészt hangsúlyozni a lehetőség teremtés fontosságát, hogy minél több lelkes, tapasztalt vagy éppen céltudatosan fejlődni és tanulni akaró lány/hölgy kaphasson szerepeket a versenycsapatokban. Tapasztaljuk, hogy egyik oldalról nehezen találni csatornát a bekapcsolódásra, a másik oldalon viszont sokan legénységhiánnyal küzdenek. Ebben kíván a WOW katalizátor szerepet felvállalni.” – emelte ki Kovács Vica, aki szintén a WOW alapító tagja.

Csapatfotó, nyereményjáték, meglepetés

Minden csapat számára, aki szeretné kiemelni, hogy büszke arra, hogy lányokkal vitorlázik, a Women On Water Hungary örömmel ajándékoz egy WOW zászlót, melyet nem csak a Kékszalagon, hanem bármikor viselhetnek. Az érdeklődők a Kékszalag nevezési napján, július 21-én 11:00 és 21:00 óra között, Balatonfüreden, a Zsigmond utca 12-ben, a Quantum Sails loftjának udvarán vehetik át a WOW zászlókat. A WOW a helyszínen meglepetéssel is készül: a kezdeményezés támogatója, az Algida Veszprémi Jégkrémgyár jóvoltából mindenkit vendégül látnak egy hűsítő jégkrémre.

A zászló viselési kampány része továbbá egy nyereményjáték: arra invitálják a WOW zászlókat viselő hajókat, hogy töltsenek fel, küldjenek be olyan a versenyen készített fotókat, amiken a WOW zászló is látszik. A fotójátékban résztvevők között a szervezők ajándékcsomagokat sorsolnak ki.

Rápolthy Edit elmondta: nemcsak a résztvevők és a szervezet, hanem az őket támogató partnereik számára is fontos az egészséges életmód, a sport támogatása, a vállalati kultúra minden területén az egyenlőségre való törekvés, mely területen kiemelt szempont a nők munkavállalási lehetőségeinek bővítése, a tudásszinthez illeszkedő megkülönböztetés nélküli munkavállalás feltételeinek megteremtése. Az Algida Veszprémi Jégkrémgyár is ezen értékek mentén támogatja a WOW törekvéseit, amelynek keretében partnerségre léptek a sportba történő bekapcsolódásra, tudásfejlesztésre és lehetőség teremtésre vonatkozó programjuk megvalósítása érdekében.

A Women On Water Hungary-ról:

A magyar vitorlázó nők 2020 januárjában Women On Water Hungary néven közösséget alapítottak, ezzel csatlakoztak a Dániából induló, ma már Európa több országában is működő Women On Water (WOW) szervezethez. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a vitorlázást a hölgyek körében, lehetőség teremtés és tudásfejlesztés útján segítse a nők hajózásba, vitorlássportba történő bekapcsolódását.

Forrás: Woman On Water Hungary

Fotók: WOW/Török Brigi