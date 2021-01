Az olimpiai bajnok görög vitorlázó, Sofia Bekatorou megrendítő vallomással állt elő egy videókonferencián. Az athéni olimpián győztes sportoló arról számolt be, hogy 1998-ban a Görög Vitorlás Szövetség egyik magasrangú tagja szexuálisan bántalmazta őt.



A most 43 éves nő azt mondta, rosszat tett vele az egyik férfi, miután felhívta őt a szállodai szobájába, hogy a 2000-es olimpia előkészületeiről beszélgessenek. A sportoló úgy fogalmazott, nem viszonozta a férfi közeledését.



„Nemet mondtam és kértem, hogy ne menjen tovább, de ő hamisan édesgetett és azt felelte, ez semmiség, csak próbál vicces lenni. Azt mondta abbahagyja, ha nem akarom, de ezt nem tette meg, hiába mondtam neki bármit” – fejtette ki a részleteket.



„Sírva és szégyenkezve hagytam el a szobát, miután lemászott rólam” – tette hozzá.



A görög sportminisztérium szerint Bekatorou azért nem beszélt akkoriban a bántalmazásról, mert félt attól, hogy a görög vitorláscsapatot megosztja majd a hír, őt pedig megfosztják az álmától.



A Görög Vitorlás Szövetség eredetileg közleményt adott ki, amelyben Bekatorou-t pontosította az esetet. A szervezet később azt közölte, hogy kéri Aristides Adamopoulos alelnök lemondását, mivel állítólag ő az említett tisztviselő.



„A Görög Vitorlás Szövetséget mélyen megdöbbenti az a sajtó-lavina, amelyet egykori sportolónk indított el. Természetesen a szövetség presztízsének, a sportolóink és edzőink becsületének és hírnevének megőrzése és visszaszerzése miatt és a nyomozás megkönnyítése érdekében, azonnal kértük a lemondást, melyet meg is kaptunk. A végső döntést azonban majd az igazságszolgáltatás hozza meg.”



"Állítólag Aristides Adamopoulos, az igazgatóság alelnöke az, akit az ügyészség előtt az olimpikon megnevezett. Arra kértük Adamopoulos urat, hogy a föderáció képviselőjeként nyújtsa be lemondását a Görög Olimpiai Bizottságnak.”



Adamopoulos a bizottságnak azt írta, többé nem vesz részt a szervezet ülésein, ugyanakkor azt állította, Bekatorou panasza hamis és rágalmazó.

A Görög Olimpiai Szövetség felkérte a Sport és Etikai bizottságot, hogy Bekatorou állításai miatt indítson vizsgálatot.



Spyros Capralos, a bizottság elnöke közleményt adott ki, amelyben dicsérte Bekatorou bátor döntését.



Capralos azt mondta, hogy minden erejével támogatni fogja majd az olimpiai bajnokot, egyúttal arra bíztatta a többi sportolót, hogy szóljanak fel bátran, ha bármilyen visszaélést tapasztalnak.



„Sophia beszélt az erőszakról, amit elszenvedett és azokról a pusztító pszichológiai következményekről is, amelyeken keresztül ment az elmúlt években, a bántalmazás miatt.”



„Bátor és mentálisan terheléssel járó döntést hozott. Nekünk és mindazoknak, akik sportolnak, ki kell állnunk mellette. Az eset azonnali tisztázását követeljük anélkül, hogy megkérdőjeleznénk őt. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a jövőben ne teljen el ennyi év egy bejelentéssel, és a fiatal sportolóknak legyen ereje ahhoz, hogy feltárják az igazságot.”



"Mint mondtam biztonságos, etikus, méltóságteljes és tiszta környezetet kell kialakítanunk a sportban. A szülők csak így tudnak megbízni bennünk és csak így tudjuk az új generációt a sport közelében tartani.”



"Célunk a megfelelő körülmények megteremtése, amelyek megakadályozzák a törvénysértő magatartást és minden erkölcstelen és rosszindulatú cselekedetet” – zárta szavait a Görög Olimpiai bizottság elnöke.

Borítókép: Paul Gilham/Getty Images



Forrás: insidethegames.biz