A Rolex Sydney Hobart Race-en immár negyedszer – csapatvezetőként és kormányosként másodszor – rajthoz álló Ormándlaki Áron és csapata az abszolút lista 21. helyén futottak célba hajójukkal, a Stay Calm Hungaryval.

A világ egyik legnagyobb presztízzsel bíró és egyik legkeményebb vitorlásversenyén, a Cruising Yacht Club of Australia és a Royal Yacht Club of Tasmania szervezésében az idén 75. alkalommal - a szokásokhoz híven karácsony másnapján - elrajtolt Rolex Sydney Hobart Yacht Race-en a 157 induló között 2018 után ismét vízre szállt magyar rajtszám alatt induló egység, a Stay Calm Hungary. Az Ormándlaki Áron vezette csapat az abszolút sorrendben a 21. helyen futott a hobarti célba. Az ORC előnyszámításos rendszerben a 46., kategóriájukban, az ezen belüli divízió 1-ben 9., a külföldi csapatok közül pedig az ötödik helyet érték el. A magyar hajó összesen 2 nap, 16 óra, 50 perc és 29 másodperc alatt tette meg a Sydney és Hobart közötti, légvonalban 628 tengeri mérföldes távot. A Stay Calm Hungary végig a mezőny első hetedében vitorlázott, a legjobb pozíciója a 19., a legrosszabb pedig a 23. volt.

A HUN 108-as vitorlaszámú TP52 osztályú hajó már tavaly is magyar vitorlaszám alatt indult a versenyen (M3 Team Hungary néven), akkor is a már évek óta Ausztráliában élő és vitorlás technikai céget vezető - cégének egyik fő profilja, hogy offshore versenyekre készít fel hajókat - Ormándlaki Áron vezette a csapatot, amely akkor is ausztrál és magyar vitorlázókból állt. Közöttük a tavalyi finn dinghy világbajnok, idén bronzérmes Berecz Zsombor edzője, Kelemen Tamás, a magyar Maxi 60-as Wild Joe egyik állandó alapembere és a szintén bőséges off shore tapasztalattal bíró, korábban Ausztráliában is versenyző Németh Áron, aki szintén a Wild Joe stabil csapattagja.

A rajtot kitűnő napsütésben, 8-12 csomós északkeleti brízben lőtték el, ám a verseny első harmadának végére a Batemans-öböl után a szél 4-8 csomósra szelídült, ami a mezőny drámai lassulását eredményezte a rajt utáni friss szeles menethez képest. Később, az ausztráliai földrész délkeleti részénél ismét befrissült az északkeletiről fokozatosan keletire, majd délkeletire változó szél, ám a Derwent-folyó torkolatában lévő célba már gyenge, déli-délnyugati irányba fordult szélben ért a mezőny eleje. Az indulók között több korábbi győztes – mint például a most 3. helyen végzett Wild Oats XI, a 11. Ichi Ban, a 15. Ques vagy éppen a Comanche is rajthoz állt. Az ausztrálokon kívül 8 nemzet csapata szállt vízre: amerikai, francia, brit (guernsey-szigeteki), hongkongi, ír, lengyel, magyar és monacoi csapatok is versenyeznek. A mezőnyben kilenc TP52 osztályú hajó küzdött.

Az abszolút versenyt az ausztrál, új-dél-walesi bejegyzésű Comanche nyerte, amely a 2017-es versenyen is elsőként ért célba - tavaly a Wild Oats XI. nyert. A Comanche a rajttól a célig 1 nap, 18 óra, 30 perc és 24 másodperc alatt teljesítette a verseny távját.

A magyar vitorlaszám alatt versenyző hajót a múlt évben még bérelte Ormándlaki, idén azonban már saját tulajdonaként irányította a versenyen. Sem a magyar vitorlázó, sem a hajó már a múlt évben sem volt újonc a Sydney-Hobart versenyen, Ormándlaki korábban legénységként kétszer vett részt a versenyen, 2013-ban a Nautical Circle, egy évvel később pedig a Papillon fedélzetén. A hajó pedig az elmúlt hat évben négyszer indult a légvonalban 628 tengeri mérföld hosszú versenyen.

Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2019 - 28 December - Line Honours For a second time in three years, Jim Cooney and the crew of the 30.5-metre (100-foot) Maxi yacht Comanche have secured the Line Honours trophy at the Rolex Sydney Hobart Yacht Race.



A 2018-as verseny nem volt szerencsés, az akkor HUN001 vitorlaszámmal versenyző hajó árbócát vesztette és feladta a versenyt az extrém erős szélben. Akkor a csapat nagyjából a műhelyből esett a rajtvonalra, a full karbon - minden kényelmi felszerelést nélkülöző - hajón összesen mintegy ezer munkaórát dolgoztak a rajt előtt. Ebben az évben azonban már volt lehetőség versenyeken is tesztelni a hajót, nem is akármilyen eredményekkel: a december eleji Bird Island Race-en a nagyszerű 4. helyet érték el, július elején pedig a 15. pozícióban futottak célba a Noakes Sydney Gold Coast versenyen.

A Stay Calm Hungary egy 2006-os, a Farr Yacht Design által tervezett TP 52 hajó, amelyen ezúttal összesen 17-en versenyeznek. Az 52 lábas karbon versenyhajó a 52SuperSeries egyik kedvenc típusa. Az árbóc 22 méteres, a hajó tömege 7,5 tonna, ebből 5 a bulba, 3,2 métert merül, 4,5 méter széles. Karbon rigg, csepp keresztmetszetű karbon vantnik, karbon forstág van rajta. A nagyvitorla mintegy 100 négyzetméteres, az a2 spinakker pedig 260. A magyar hajó legfontosabb célja az előnyszámításos versenyben való eredményes szereplés lehetett, azaz hazavinni a Tattersall Kupát - három éve is egy TP 52-es nyerte el. Az abszolút élmezőnyre reálisan nem volt esélyük, ott a 100 lábas hajók versenyeznek.



