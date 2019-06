Az egytestű kategóriában már többször ( 2012, 2013, 2016 ) diadalmaskodott Raffica Király Zsolt kormányzásával, illetve örök ellenfele a Principessa, amelyen a hírek szerint ezúttal nemzetközi összetételű legénység versenyez Oroszlán Péter irányításával. Elindult Varga Lajos is a Nelson Flottalízing Flaar 26 RR hajójával. Természetesen a balatoni szólóvitorlás tókerülő bajnok itt nem egyedül viszi a hajóját, hanem csapattal vitorlázik.

A környéken az atlanti partoknál mozgó középponttal egy kisebb alacsonnyomású időjárási zóna uralkodik, amelynek hatására a rajtnál várhatóan gyenge szél lesz, de záporok, zivatarok, átvonuló viharos fújások tarkíthatják a képet. A zóna mozgásától függően lehetséges 2-4 Beaufort erejű délnyugati szél kialakulása, de egész nap megmarad a változékony időjárás, a zivatarok érkezésének lehetősége.

A Genfi-tavon 1939-ben – három évvel az első balatoni Kékszalag után – 26 hajó részvételével rendezték meg az első „Arany Kupa“ (a Bol d’Or jelentése franciául) tókerülő versenyt. A versenytáv azóta is hagyományosan 123 kilométer. A rajt a tó svájci végében, Genfnél van, és egyetlen pályajelet (általában egy lehorgonyzott uszályt) kell kerülni a hajóknak, a hosszúkás tó túlsó végén a francia Bouveret előtt. Ez a jel a Rhone-folyó torkolata közelében van. A hírek szerint idén nagyon kell ott figyelni, mert sok uszadékfa érkezett a folyón. Ez ellen ugyan építettek egy gátat, de így is kerülhettek kellemetlenül nagy fadarabok a tó vízébe. Az európai tókerülő versenyek között a Bol d’Or dicsekedhet az eddigi legnagyobb létszámú mezőnnyel. 1990-ben 684 hajó állt rajthoz. A résztvevők száma 1987 óta mindig ötszáz feletti, ám az elmúlt években hatszáz alatt maradt.

A Bol d’Or a katamaránok hagyományosan paradicsoma. Itt engedélyezték a legkorábban a többtestű vitorlások részvételét. Először 1980-ban diadalmaskodott ilyen hajó. Eleinte a többtestűek a rajtvonal számukra kijelölt szakaszán indulhattak, ahogy most mi Kékszalagunkon is szokás, ám 2007 óta külön rajtvonalat jelölnek ki a számukra, valamivel az egytestű mezőny elé. Az egytestűek rajtvonala is kategóriák szerint tagolt.

A Bol d’Vermeilt végleg megkapja az, aki öt év alatt háromszor elnyeri. Ez kétszer is sikerült a ma már balatoni hajóvá lett Rafficának, mivel 1996 és 1998 között még olasz tulajdonban Roberto Benamati vezetésével mindig ez a hajó volt a leggyorsabb egytestű. Ugyanezt a bravúrt magyar csapat is végrehajtotta az örökifjú hajóval. Király Zsolték 2012-ben, 2013-ban majd 2016-ban szerzett győzelmükkel tehették örökre a vitrinbe a Bol d’Vermeilt.

A Bol d’Or Mirabaud-nak is van háromszoros győztese. Ernesto Bertarelli 1997-ben, 2000-ben és 2001-ben diadalmaskodott Alinghi nevű trimaránjával.

Az elmúlt évtizedben a Bol d’Or verhetetlen uralkodói a Décision 35-ös katamaránok voltak. Idén utoljára tündökölhetnek otthon, mert helyettük egy új, modernebb katamarán osztály építését kezdték meg. Ezért a Décision 35-ösök többsége eladóvá vált, számuk fogyatkozik. Idén többen is átkerülnek már a Balatonra (a Black Jack például megnyerte az idei Évadnyitót és a Pünkösdi regattát is), követve az egykori Artemist, amelyet a Litkey-csapat révén már évek óta láthatunk a Kékszalag élmezőnyében vitorlázni.

