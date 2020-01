A győztes LDV Comanche után több mint négy nappal ért be az utolsó hajó, a Take Five a 75. alkalommal kiírt Sydney-Hobart vitorlásversenyen.

A korábban kétszeres győztes és csúcstartó Comanche nevű szupermaxi 1 nap, 18 óra, 30 perc, 24 másodperces idővel érkezett célba szombaton, a harminclábas Take Five pedig szerdán futott be, ideje 5 nap, 23 óra, 41 perc volt.

Ian Gannon és hatfős legénysége dolgát a viharossá vált időjárás nehezítette meg.

A mezőny egyetlen magyar résztvevője, az Ormándlaki Áron vezette Stay Calm Hungary a 21. helyen végzett 2 nap, 16 óra, 50 perc, 29 másodperces eredménnyel.

Az egyik leghíresebb tengeri regatta, a hagyományoknak megfelelően, karácsony másnapján vágott neki a Sydney és a metropolisz után a második legöregebb ausztrál város közötti 628 tengeri mérföldes (1161 kilométer) távnak. A 157 hajóból csak három adta fel a versenyt.

A rekordot a Comanche tartja 1 nap, 9 óra, 15 perccel, amelyet 2017-es győzelmekor állított fel.

Borítókép: rolexsydneyhobart.com