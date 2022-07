A hunsail.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Elsőként futott be Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlásversenyén, a július 14-én Balatonfüredről induló - Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlásversenyén - az 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon, a Raiffeisen Fifty-Fifty nevű katamarán Józsa Márton kormányzásával.

Csúcsteljesítmény

A Raiffeisen Fifty-Fifty csapata 7 óra 13 perc 21 másodperc alatt tette meg a légvonalban több mint 150 kilométeres - Balatonfüred-Balatonkenese, Siófok-Keszthely-Balatonfüred - távolságot. Ezzel 36 másodperccel megdöntötte az eddigi csúcsot, amelyet ugyancsak ez a hajó tartott, a 2014-ben elért 7 óra 13 perc 57 másodperces idővel.

A mostani rekorddöntés az ideális szélviszonyoknak köszönhető: a versenyen ugyanis jellemzően közepes-élénk szél fújt, ez pedig ideális a katamaránok számára - közölte a versenyt rendező Magyar Vitorlás Szövetség. “Minden versenyen benne van a pakliban a csúcsdöntés, aztán persze az idő- és széljárás dönt el mindent. A vitorlázás egy ilyen sport, épp ez benne az izgalmas. Az elmúlt éveket gyenge szél jellemezte, szerencsére most jobban jött ki a lépés. Ezt mutatja ez a rekord is” - Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Hozzátette: „A Balatonon vitorlázó, számos nagy versenyen megjelenő korszerű katamaránokkal akár 5 óra alatt is teljesíthető a táv, ez jelenleg a lehetséges legjobb idő, tehát van még tér a jövőben újabb csúcsokra.”

Ehhez persze még ideálisabb szél is elképzelhető - mondta Józsa Márton, hiszen a mostani délnyugatiban jóval hosszabb utat kellett megtennie a hajóknak, széllel szembe és hátszélben is "cirkálva", mint hogyha egy északnyugatiban szinte vonalban teljesíthető a pálya. Úgy hogy van még tartalék a rekordban, ráadásul a fejlesztés nem áll meg, Józsa Mártonék jövőre új árbocban és új vitorlázatban, további fejlesztésekben gondolkodnak. A Raiffeisen Fifty-Fiftyről tudni kell, hogy teljesen magyar fejlesztésű és építésű hajó. A zseniális Paulovits Dénes álmodta meg a kéttestű, kétárbocos katamaránt, ami példa nélküli megoldás. A kezelése is különleges gyakorlatot igényel, hiszen nem csak az orrvitorla és a nagyvitorla összhangja fontos, hanem a két árbocon lévő két vitorlázatot is különbözőképpen kell állítani ahhoz, hogy a köztük lévő áramlás is optimális legyen. Az építés a kápolnásnyéki Pauger műhelyben folyt, 2012-ben került vízre a hajó. És most tíz év után ugyanott vadonatúj testek készültek a "Fiftyhez", ettől mintegy 400 kilogrammal könnyebb lett a vitorlás. Sem 2012-ben, sem idén nem jutott túl sok idő a bevitorlázásra...

A második helyen a Team Kaáli futott be, 17.01.20-kor, Virág Flórával a kormánynál. Remek teljesítményt nyújtottak, annak ellenére hogy csigatöréssel, egyéb műszaki problémákkal is meg kellett küzdeniük a menet során.

A harmadik a Prospex-Delta lett, Kaiser Kristóffal és versenyzőtársaival. 17.02.21-kor futottak be. Ők se sokat vitorláztak a rajt előtt, a győzteshez hasonlóan, a teljes rudazat és vitorlázat fejlesztését, a magyar tervezésű alkatrészek gyártását itt is folyamatos anyagbeszerzési nehézségek súlyosbították. Rengeteg potenciál van ebben a modifikált AC 45-ösben, ha több idejük maradt volna bevitorlázni, komoly esélyesek lehettek volna akár a győzelemre is. Az ő versenyüket is komoly műszaki problémák nehezítették. A negyedik helyen a címvédő RSM futott be Vándor Róberttel és csapatával. Keszthelytől visszafelé lett volna esély, hogy lefaragjanak a hátrányukból, de akkora előnnyel vette a keszthelyi pályajelet a Raiffeisen Fifty-Fifty, és hamarabb is kapták meg a frissüléseket, hogy végül nem tudtak beleszólni a győzelemért folyó küzdelembe.

Az ötödik helyen a Audax-Django D35-ös katamarán érkezett, Petrányi Zoltánnal és versenyzőtársaival.Hatodik a Ribstory (Behek István és csapata),hetedik a Process Solutions, Litkey Farkassal a kormánynál. A nyolcadik a Nanushka Forestay Ventilo 28 lábas katamarán lett, Váradi Szabó Jánossal. Kilencedik a Triniteam, Kreskai Györggyel és versenyzőtársaival.

A győztes hajó sikere jól mutatja annak a régi vitorlás mondásnak az igazságát, hogy " a legjobb taktika a gyors hajó". És ha még valaki jól is húzza a takkokat - abból lesz a fölényes győzelem.

Fotó: Cserta Gábor