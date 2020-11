Radics Gyula írását változtatások nélkül közöljük.



Damien Seguin 2-szeres paralimpiai bajnok 2,4 mR osztályban (2008 - ezüst, 2012 - arany, 2016 - arany).



Fotó: Radics Gyula/Facebook



Ugyanennek az osztálynak a többszörös világbajnoka nem parasportban. Óceáni szólóvitorlázó karrierjét 2005 óta építi, párhuzamosan az olimpiai szereplések mellett.



Óriási küzdő, aki paradox módon a hátrányát próbálja előnyként megélni. Én amikor megtudtam, hogy 1 egészséges kézzel és 1 csukló nélküli alkarral születettként indulni akar a VG-n (Vendée Globe), meglehetősen hitetlenkedtem.



Mint tudjuk ez a versenyen egy egészséges embernek is óriási, sok profi vitorlázó számára is elviselhetetlen terhelés! Egyedül mozgatni a vitorlákat folyamatosan, ekkora méretek mellet, emberfeletti két egészséges kézzel is. Cipekedni, le-fel húzni, manőverezni, felmászni az árbocra ha szükséges, víz alá merülni ha épp arra van szükség, és akkor ezek még csak az óvatosabb szükségek, a szélsőségekről ne is beszéljünk.



Fotó: Radics Gyula/Facebook



Én értem, hogy az akarata erős de attól még nem tud két kézzel megmarkolni egy több mint 100 kg-os vitorlazsákot a hajó orrában és azt felvonszolni, majd kicserélni és persze a helyette levettet, vissza levinni.



Nekem ez sok, nekem itt van az épész határa! Damien olyat csinál, olyan sokat vállal, mint az első parasportoló a VG történetében, hogy az több mint kockázatos szerintem. Az időjárást és az óceánt nem érdekli, hogy kinek egészséges a bal keze és kinek nem! Ott nincs senki aki kisegíti, aki megoldja ha baj van!



Az előversenyek alapján Damien nagyon is tudja mit vállalt és derekasan helytáll. Sőt, esélyé van rá, hogy az egyenes uszonyos hajók közti versenyben az élen zárjon.





A hajó szintén egy 2007-es Finot-Conq terv, melyet aztán 2008-ban fejeztek be. Sajnos az első útja balszerencsés volt, így azt a VG-t nem is teljesítette.



Transzatlanti versenyeken indult, de a VG 2012-ben sem jött össze. Majd jött a film karrier, ez a hajó szerepelt az "En Sollitarie" filmben, ami tulajdonképpen egy VG történet.



A filmet követőén Eric Bellion vette meg és készült fel a 2016 VG-re, ahol Fa Nándor mögött ért célba a 9. helyen. Damien csapata 2018-ban vette meg és Jean Le Cam tanácsai alapján lett átépítve. Ballasztok áthelyezése, kormánylapátok optimalizálása, a cockpit átalakítása és még számtalan kissebb változtatást hajtottak végre rajta.



Fotó: Radics Gyula/Facebook



Olyannyira jól sikerült, hogy Jean Le Cam maga is megirigyelte a javulás mértéket és ő is hasonlókat vitt véghez a saját hajóján, ezen a nyáron.



A szponzor az Apicil Csoport, amely tulajdonképpen ugyanaz a vállalás amelyet Demain maga is képvisel. A fogyatékkal élők egyenlősége! Az Apicil Csoport az ő segítségükre van szinte mindenben. Ennek hiteles képviselője az egész vitorlás csapat.



Számomra a 90 napon belüli eredmény óriási lenne egy paralimpikontól, de Damiennek biztos hogy ettől is gyorsabb tervei vannak!

Sport365.hu - 65 nap brutális száguldás, szólóban. Ez a Vendée Globe 2020 Vasárnap (november 8-án) rajtol a Vendée Globe, Föld körüli szólóvitorlás-verseny, amelyen non-stop, segítség és kikötési lehetőség nélkül halad a hajó, és egyszemélyes legénysége. A versenyt Philippe Jeantot alapította 1989-ben, és 1992 óta négyévente tartják meg. A legutóbbi 2016-2017-es mezőny 2016. november 6-án rajtolt el. Korábbi cikkünk a verseny fenegyerekéről, Alex Thomsonról.

