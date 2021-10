Október 23-án szombaton délben kezd el dörögni az ágyú a Grand Harbour Valletta, Malta kikötőjében, felsorakoznak a leggyorsabb tengeri versenyjachtok! Ilyen míves felvonulást még nem látott a Földközi-tenger és a Rolex Middle Sea Race.



Az edzésen találkoztunk a Skorpios 140 lábas óriással, kicsit távolabbról elképesztő a fedélzeten hangyának látszó emberekkel mozgó hajó, 60 méteres árbócával mindenki fölé magasodik. A görög magánszigetről elnevezett, orosz finanszírozású hajó a Szicília kör rekordjáért jött.



Riválisai a szintén orosz finanszírozású, 100 lábas Comanche és az idén nagyon kompetitív amerikai Rambler 88 ezt nem fogják könnyen átengedni. Szintén a csoportunkban, az IRC-1-ben indul három VOR 70-es és három VOR 65-ös, a földkerülő hajóknak az erős szél nagyon fekszik, erre lettek építve. Több patinás versenytárs mellett a TP 52-esek is kisebb flottával rajtolnak, ők is nagyon gyorsak, de nem velük kell versenyeznünk. A rajt tehát nagyon komoly felvonulás lesz.



Még csak az egytestűeket említettük, a MOD70 óceáni trimaránjai is feszítik majd a hangulatot és harcolnak a legnagyobb dicsőségért, ami a sorrendi első befutás és a verseny új rekordja. A mi osztályunkban indul magyar vonatkozású hajó, az Eliot 52 típusú Rafale, Henri de Bokay tulajdonában. Bár még nem volt szerencsénk megismerkedni velük - a német-francia jelzésű hajó másik részen áll a tekervényes máltai marinában - de drukkolunk nekik is.

Az előrejelzések szerint friss és viharos szélben zajló Szicíla kerülésre a magyar Wild Joe csapata is készül, a mai edzésen is főleg a technikát teszteljük, hogy reményeink szerint megbízhatóan működjön. Németh Áron késő estig dolgozott a hajón tegnap.



A csapat idén csökkentett, tíz fővel tervezte az indulást, de az erős szélben elkél a kéz, így 11-en indulunk. Józsa Márton a kormánynál, Kelemen Tamás taktikus, D'Albini András navigátor, Németh Aron Boho boat captain és bow, Csaba Adorján main trim, Majthényi Mátyás és Király Csaba trim, Tamás Galgóczi pitman, Bence Dénes bowman. Idén velünk tarta a Shosholoza America’s Cup szindikátusból Mike Giles, a tapasztalt délafrikai profi a várhatóan kemény időjárásban fontos döntésekben fog segíteni minket.

A klasszikusan, emberektől távol vitorlázó fejében a média csak egy piszok a rendszerben, a jelenléte a fedélzeten nem segíti az eredményességet, főleg nem 40 csomós viharban.



A Wild Joe csapata ezen már túllépett, fontos nekik a szurkolásotok és tájékoztatásotok. Így fedélzeti riporterként Jóka Gémesi-t teszik ki a hajó oldalára súlynak, de a vitorlák rendezése, wool-ozás és egyéb markos-feka munkák is várnak a fotós-videós szerkesztőre.

Borítókép és forrás: Wild Joe