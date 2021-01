Alig pár óra kell ahhoz, hogy az első hajó áthaladjon a célszalagon a Vendée Globe-on. Az utolsó napok izgalmairól Szentandrási-Szabó Attila számolt be. Írását változtatások nélkül közöljük.

Közel a befutó. Nagyon közel! Azonban ez még így is majd egy nap lesz, mivel az élen álló Charlie Dalin a Vizcayai-öbölben majd 340 mérföldre van a győzelemtől, illetve lehet csak az elsőként célba érkezéstől.

Azaz a pályán, a mezőny elején végez ugyan, de Kevin Escoffier a PRB kapitányának mentésében résztvevő három versenyzőből kettő, Yannick Bestaven, és Boris Herrmann időkompenzációja is hajszálnyival, és fej-fej mellett, de akár kihozhatja őket győztesnek, illetve kettejük közül valamelyiküket.

Egyelőre a legvalószínűbb “forgatókönyv” szerint Yannick Bestaven az időjóváírással megnyeri az idei Vendée Globe egyszemélyes földkerülő vitorlásversenyt. A célba érkezése után a jóváírással ugyanis “beelőz”. Persze ezt csak a célba érkezése után tudjuk meg biztosan, esetleg előbb, ha több, mint 10 óra 15 perccel a várható első Charlie Dalin-tól, és több mint 4 óra 15 perccel a várható második Boris Herrmann-tól ennyivel lemarad, mert akkor természetesen nem kerül eléjük.



Óriási taktikai összecsapást láthatunk a végjátékban, ami még sosem volt, és még izgalmasabbá teszi ezt az amúgy sem izgalommentes idei versenyt. Elnézve a várható időjárást az északnyugatról közelítő “bandának”; Louis Burton-nak, Thomas Ruyant-nak, és Yannick Bestaven-nek nem kell raum takkolni, mert északon szél alatt vannak jelentősen. Nekik csak kissé kell majd szélváltozással korrigálni dél felé, de mivel északabbra vannak, van honnan megtenni ezt. Míg a délebbi pályán, egész pontosan délnyugatin, közelebb a szélhez Charlie Dalin-nak és Boris Herrmann-nak ez tuti hátszél lesz a célig, azaz másfélszeres úton raum-raum takkokat kell venniük.

Hiába mennek ugyan a legrövidebb úton a takkok miatt ez hosszabb út lesz, mint a tényleges hátralévő. Ráadásul a Vizcayai-öböl bejáratánál, ahol éppen állnak, egy gyengébb szeles terület található, amin át kell menniük, jelentős sebességhátránnyal, mint az északi taktikai útvonalon közeledők. Ez nagyon izgalmas hajrá a végére. Óriási izgalmak a befutó előtt!

A jelenlegi adatok szerint a befutó várhatólag délután-este fog megtörténni. Ha pontosabban akarnék saccolni, azt mondanám, hogy itthoni idő szerint olyan 18 óra körül, kicsit nagyobb ráhagyással 16-20 óra között. Szerencsére befutóra a teljes nyilvánosság kizárását feloldották. Így egy szűkebb kör mégis fogadhatja a célba érkezőket, gratulálhat nekik.



Az élen nem történt változás, továbbra is vezet az újonc Charlie Dalin kormányozta Apivia. A korábbi versenyekhez képest sem sikerült a számottevő lemaradásból lefaragni. Így a 8 évvel ezelőtti bajnok, François Gabart-hoz képest időarányosan közel 2 nap a lemaradása, míg a 4 évvel ezelőtti győztes, Armel Le Cléac’h idejéhez képest pedig majdnem 6 és fél nap a hátránya. Távolságban azonban már egyik sem értelmezhető, mivel a korábbi versenyeknél ilyenkor már célba értek az akkori elsők. Második helyre jött fel stabilan, az újonc német Boris Herrmann a Seaexplorer kapitánya, aki 6 óra időjóváírást kap majd a befutó után, ami 75-90 mérfölddel is felérhet. Harmadik helyre esett vissza Louis Burton a Bureau Vallee 2. kormányosa, míg a negyedik Thomas Ruyant a LinkedOut fedélzetén, és ötödik Yannick Bestaven a Maître CoQ IV kormányánál, aki időjóváírással 10 óra 15 percet kap majd a célban, ami felérhet 120-150 mérfölddel. Hatodik helyen az újonc, a parasportoló Damien Seguin a foil nélküli Groupe Apicil nevű hajójával, és hetedik az újonc olasz Giancarlo Pedote a Prysmian Group-pal, valamint a nyolcadik Jean Le Cam navigálta szintén foil nélküli Yes We Cam!, aki a legnagyobb időjóváírást, 16 óra 15 percet kapja a célba érkezés után, ami bizonyos körülmények esetén 200-240 mérföld előnnyel érhet fel. A kilencedik az újonc Benjamin Dutreux kormányozta foil nélküli Omia - Water Family.



Azonban ha jelenlegi állásra vetítve az időjóváírásokat is figyelembe veszem, akkor megint nagyon meglepően megváltozna a pályán elért sorrend. Talán még éppen vezetne Charlie Dalin, aki nagy eséllyel bár elsőnek lépné át a célvonalat, az időjóváírással lehet meg is tudná tartani pozícióját. De a többiek nagyobb tempója miatt hamarosan erre nem lesz lehetősége és akár a most második helyre az ötödikről jóváírással feljövő Yannick Bestaven nyerne. Harmadiknak csúszna vissza, az ugyancsak kompenzációban, bár kevesebb jóváírásban részesülő Boris Herrmann.Nagyjából jelenleg szinte eldönthetetlenül fej-fej mellett volnának együtt Yannick Bestaven-nel. Hihetetlen izgalmak ezek, mert szinte holtversenyben volnának.





Továbbá mivel az élen álló nyakánál is volnának, akár előfordulhat, hogy Charlie Dalin bár elsőként érne be, de az időjóváírással megelőzik, ha a hátralévő időben a kompenzációval rendelkezők továbbra is gyorsabbak és faragnak jelenlegi hátrányukból.

Negyedik helyre esne vissza a harmadik Louis Burton, míg ötödik volna Thomas Ruyant, aki pedig a negyedik helyét veszítené el. Hatodiknak jönne fel kompenzációval az egyébként pályán nyolcadik Jean Le Cam. A hatodik helyről kerülne az “előző” kompenzációkkal hetediknek Damien Seguin. Giancarlo Pedote is egy helyet veszítene, így válna hetedikből nyolcadikká, míg Benjamin Dutreux már nem változtatna helyet, maradna a kilencedik.



Visszatérve a verseny “pályán” megszerzett tényleges pozícióra, a tizedik az újonc Maxime Sorel a foil nélküli V and B – Mayenne kapitánya, míg a magyar Pauger Carbon gyártású hajótesttel az újonc Armel Tripon a L'Occitane en Provence kormányosa a 11. helyen , és a 12. az újonc, a legjobb hölgy versenyző Clarisse Cremer a szintén foil nélküli Banque Populaire X fedélzetén.

A 13. Romain Attanasio a foil nélküli PURE - Best Wester kormányánál, és a 14. a 9 nap után újrarajtoló Jérémie Beyou a Charal nevű hajójával, valamint a 15. Arnaud Boissiéres a La Mie Câline Artisans Artipôle-lal. A 16. a svájci Alan Roura navigálta La Fabrique, míg a 17. pozícióban van a japán Kojiro Shiraishi kormányozta DMG MORI, és a 18. Stéphane Le Diraison a Time for Oceans kapitánya. A 19. helyen az újonc, a második legjobb hölgy versenyző, a britt Pip Hare a foil nélküli Medallia kormányosa, és a 20. a katalán tűzoltó Didac Costa az ugyancsak foil nélküli One Planet One Ocean fedélzetén, valamint a 21. az ugyancsak újonc Manuel Cousin a szintén foil nélküli Groupe Sétin kormányánál. A 22. helyre jött fel az újonc Clément Giraud a foil nélküli Compagnie du Lit / Jiliti nevű hajójával, ezzel visszaesett a 23. pozícióba az ugyancsak újonc, a harmadik legjobb hölgy versenyző, britt Miranda Merron a szintén foil nélküli Campagne de France-szal. A 24. az újonc Alexia Barrier navigálta foil nélküli TSE - 4MyPlanet, míg a pályakulcsot hordozza az utolsó 25. helyen a szinten újonc finn Ari Huusela kormányozta ugyancsak foil nélküli Stark.

Borítókép: Facebook.com/VendéeGlobe