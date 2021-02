Szentandrási-Szabó Attila írását változtatások nélkül közöljük.

Azt gondoltam, a mai befutón kívül nem lesz túl sok esemény, esetleg talán még Jérémie Beyou megelőzi az utolért Romain Attanasio-t.



Nos, tévedtem!



Na nem a befutó és nem Jérémie Beyou előzése tekintetében, hanem abban, hogy nem lesz más esemény.



Továbbá felmerült korábban, hogy nem nagyon lesz miről írni az élmezőny célba érkezését követően. Nos ebben is tévedtem!



Ez egy minden várakozást, és elképzelést maximálisan felülíró Vendée Globe.



Ami lehet nem a sebességről, nem a rekordok döntögetéséről szólt, illetve szól még mindig, azonban sokkal inkább a versenyről, a csatákról, versenyzői küzdelmekről, érzésekről. Eddig mindössze egyetlen nap volt, mikor nem történt a “pályán” előzés, ma végül három is történt.



De essék szó a célba érkezésről. Mai befutónk Armel Tripon volt a hazai Pauger Carbon gyártású hajótesttel a L'Occitane en Provence kapitánya, aki végül a vártnál kicsit hamarabb a ciklon szelével reggel 7 óra 27 perc 50 másodperckor a 11. helyen ért célba. Gratulálok!



Teljes menetideje: 84 nap 17 óra 7 perc 50 másodperc lett. Nagy öröm ez, hogy a kezdeti J3 felhúzó-rögzítő probléma és a későbbi J3 orrvitorlájának déli vizeken történt elvesztése után, is viszonylag jó helyen, a hátráltató gondok ellenére az élmezőnyhöz felzárkózva, a lemaradását majdnem behozva sikerült befejezni versenyét.



Valamint a Pauger Carbon gyártású hajótest jól vizsgázott, ez tovább öregbítheti a professzionális és minőségi, hazai hajógyártás nemzetközi hírnevét is.



Említésre méltó, hogy még december 2-án az ötödik leghosszabb megtett napi távot érte el 498,2 mérfölddel.



Azóta sem tudtak ennél jobbat menni egy nap alatt, csak ezt megelőző időpontban. Igaz azóta persze a tempót kicsit vissza kellett fogják a versenyzők, de korábban más, hasonló körülményekkel nem igazán tudott gyorsabb lenni 24 órán keresztül, mindössze 4 vetélytárs volt erre képes (Thomas Ruyant 515,3nm, Sébastien Simon 508,9nm, Charlie Dalin 505,5nm, és Alex Thomson 501,8nm).



Hivatalos eddigi rangsor:

1. Yannick Bestaven

2. Charlie Dalin

3. Louis Burton

4. Jean Le Cam

5. Boris Herrmann

6. Thomas Ruyant

7. Damien Seguin

8. Giancarlo Pedote

9. Benjamin Dutreux

10. Maxime Sorel

11. Armel Tripon



A Vizcayai-öbölbe most ér be, a céltól valamivel több mint 400 mérföldre a 12. pozícióban az újonc, a legjobb hölgy versenyző Clarisse Cremer a foil nélküli Banque Populaire X fedélzetén.



Azaz nagyjából egy napra a befutótól, ami azt jelenti, hogy várhatóan holnap este megérkezik az első hölgy versenyzőnk. Nagyon várjuk már! Az Azori-szigetek alatt nagyjából fél napra, olyan 230-240 mérföldre, a 13. helyre jött fel a 9 nap után újrarajtoló Jérémie Beyou a Charal nevű hajójával.



Ezzel megelőzte a 14. pozícióba visszaeső Romain Attanasio-t a foil nélküli PURE - Best Wester kormányosát.



A 15-20. helyen álló 6 versenyző óriási küzdelmet folytatva egymással, elhagyta a Zöld-foki-szigetek magasságát.



A 15. Arnaud Boissiéres a La Mie Câline Artisans Artipôle-lal, míg a 16. helyen a japán Kojiro Shiraishi navigálta DMG MORI. A 17. helyért a mai nap folyamán is nagy csata bontakozott ki, ezúttal Stéphane Le Diraison a Time for Oceans kapitánya diadalmaskodott, ezzel visszaesett a 18. pozícióba a svájci Alan Roura kormányozta La Fabrique.



Ugyanekkora küzdelem volt a 19. helyért, melyet ma a katalán tűzoltó, Didac Costa a foil nélküli One Planet One Ocean fedélzetén szerzett meg, ezzel visszaesett a 20. helyre az újonc, a második legjobb hölgy versenyző, a britt Pip Hare a szintén foil nélküli Medallia kormányosa.



Elérte az Egyenlítőt a 21. helyen lévő, újonc Manuel Cousin a foil nélküli Groupe Sétin kormányánál, és a 22. ugyancsak újonc, a harmadik legjobb hölgy versenyző, britt Miranda Merron a szintén foil nélküli Campagne de France nevű hajójával, valamint a 23. szintén újonc Clément Giraud ugyancsak foil nélküli Compagnie du Lit / Jiliti-vel.



A teljes mezőny legvége elhagyta Buenos Aires magasságát. Nekik még továbbra is legalább 21 napig kell drukkoljunk mire befutnak. Azaz, ha nem jön semmi közbe, akkor február végére minden versenyben lévő célba fog érni.



A 24. helyen az újonc Alexia Barrier navigálta foil nélküli TSE - 4MyPlanet, míg a 25. pozícióban, az utolsó helyen, a pályakulcsot hordozza, a szintén újonc finn Ari Huusela kormányozta ugyancsak foil nélküli Stark.

Borítókép: Armel Tripon Skipper/facebook

Forrás: Szentandrási-Szabó Attila