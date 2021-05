A tavaly Kékszalag-győztes RSM csapata nyerte a Balatoni Évadnyitó 878 co. Nagydíjat, amely a 2021-es vitorlás szezon nyitóversenye volt.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a győztes katamarán legénységének kevesebb, mint 2 óra 20 percre volt szüksége a Balatonfüred-Alsóőrs-Tihany-Balatonfüred táv teljesítéséhez.



A New Black Jack lett a második, míg a harmadik helyre Józsa Márton kormányozta be a Kékszalag rekorder Fifty-Fifty kétárbócos katamaránt.



A Balatoni Évadnyitó 878 co. Nagydíjon 26 kategóriában 164 hajó indult.

