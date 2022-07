A Kékszalag legfontosabb adatai

Útvonal: Balatonfüred – Balatonkenese – Siófok – Tihanyi-szoros - Keszthely – Tihanyi-szoros - Balatonfüred

Táv hossza légvonalban: 150-160 km

Versenyidő: maximum 48 óra (csütörtök 09.00 - szombat 09.00)

Szuper helyek, ahonnan jól látni a Kékszalag mezőnyét

Start és befutó: nézőhajó, füredi móló, környékbeli kilátók (Füred, Csopak, Tihany), a déli parton Siófoktól Zamárdiig, partról vagy magaslatról.

Kenesei forduló: magaspartról szenzációs

Siófoki forduló: part, Panoráma kilátó, Balatonvilágosi kilátó

Tihanyhoz közeledik a mezőny: Tihanyi rév, itt karnyújtásnyira mennek el a hajók. Az élmezőny akár 11-től érkezik, a középmezőny utána, több órán keresztül.

Őrtorony-kilátó (bent a félszigeten). Déli parton: Szántódi rév, végig a parton nagyon jó a kilátás, Kőhegyi-kilátó.

A Kékszalag az az esemény, ahol egyszerre lehet a vízen látni a Balaton legendáit, mint például a tó legidősebb hajóját, a 126(!) éves Kishamist és a legújabbakat is, mint a Prospex-Delta Team idén elkészült karbon katamaránját.







Fotó: A 2022-es évadnyitón is klasszikus fehér öltözetben állt a Kishamis legénysége a Balaton legidősebb hajóján - Facebook/Kishamis Kutter 1896/Koltai András Fotó: A 2022-es évadnyitón is klasszikus fehér öltözetben állt a Kishamis legénysége a Balaton legidősebb hajóján - Facebook/Kishamis Kutter 1896/Koltai András

A nyugati medencében a hajók haladhatnak délen, az északi-parton, vagy akár vízközépen, úgyhogy kell a szerencse, de a kilátók itt is biztos választások.

Nyugati medence, északi part: Hegyestű, Fülöp-hegyi kilátó (Révfülöp), Bökk-hegyi kilátó (Ábrahámhegy), Kisfaludy-kilátó (Badacsony), Óvári-kilátó (Szigliget), Szépkilátó (Balatongyörök).

Nyugati medence, déli part: Balatonföldvári-kilátó, Gömbkilátó (Balatonboglár) az egyik legtutibb hely!, Sipos-hegyi kilátó, Walkó-kilátó (Fonyód)



A Hegyestű jellegzetes fala Fotó: Google/Ronavölgyi Varga László A Hegyestű jellegzetes fala Fotó: Google/Ronavölgyi Varga László



Fotó: A balatonboglári Xantus János Gömbkilátó - Böröczky Bulcsú - Fotó Fotó: A balatonboglári Xantus János Gömbkilátó - Böröczky Bulcsú - Fotó

Nem szabad elfelejteni, hogy a hajók visszafelé is jönnek! 7-10 csomós szelet ígérnek, úgyhogy az élmezőny már csütörtök kora este újra Tihanynál lesz. A középmezőny pedig pénteken egész nap, de még éjszaka is érkezik Balatonfüred irányába, hiszen a verseny szombat reggel 9-ig tart. Más szóval Tihanynál például akár kétszer is elcsíphetjük a Kékszalag mezőnyét.





Hogy mikor érdemes leginkább megnézni a Kékszalag mezőnyét a rajton kívül?



Naplementében



Fotó: Aron Szanto Photography



Fotó: Aron Szanto Photography

Fotó: Aron Szanto Photography

Amikor a hold feljön



Fotó: Török Brigi photographer



Fotó: Török Brigi photographer

És napfelkelte idején







Fotó: Török Brigi photographer Fotó: Török Brigi photographer

Az előrejelzések alapján az élmezőny csütörtökön kora este, 15-17 órától újra megjelenhet Tihany alatt, úgyhogy a Tihanyi rév és a Szántódi rév ismét jó választás.

A befutó (Balatonfüred) mindig megjósolhatatlan, de akár már 16 óra körül számíthatunk a leggyorsabbakra. A jelenlegi rekord 7ó 13 perc.

Ha a befutót szeretné látni a balatonfüredi móló a legjobb választás.

Extra tipp:

Ha valami igazán testközeli élményt élne át, menjen el a gyorsasági versenyre, ami szó szerint a szeme előtt fog zajlani! Itt a leggyorsabb egytestűek és az ultramodern katamaránok fognak száguldani akár 50 km/órás sebességgel. Ez konkrétan a füredi móló előtt zajlik, úgyhogy a láthatóság ideális lesz.

Pénteken 15:00 órától Audi Speed Challenge, balatonfüredi móló előtt







A Speed Challenge versenyen biztosan ott lesz a magyar fejlesztésű Fifty-Fifty is (Fotó: Gémesi Jóka/ Raiffeisen 5050 Fifty-Fifty)





A gyorsasági verseny másik biztos résztvevője a Kaiser Kristóf kormányozta Prospex hajó (Fotó: Kerekes Zsombor/ Prospex-Delta Team)

Ilyen száguldást láthat, aki megnézi az Audi Speed Challenge versenyt pénteken a füredi mólóról (Videó: Kerekes Zsombor/Prospex-Delta Team)

Borítókép: Erdős Géza - Prospex-Delta Team