Huszonhét viadalt követően először nem szerzett érmet a magyar csapat a rövidpályás gyorskorcsolya világkupa-sorozatban.

A vk-szezon dordrechti zárásán ugyanakkor nem szerepeltek a magyarok legjobbjai, mivel a márciusi, szöuli világbajnokságon induló versenyzők a felkészülés jegyében hazautaztak a múlt hétvégi, drezdai állomás után, így Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger Cole és Varnyú Alex, illetve Jászapáti Petra és Lockett Deanna sem vett részt a hollandiai viadalon.

Az egyedüli kivételt a szintén vb-résztvevő Krueger John-Henry jelentette, aki szeptemberi súlyos sérülése miatt - letört egy darab a szárkapocscsontjából - versenyhiánnyal küzd, ezért elindult Dordrechtben is. Az amerikai születésű gyorskorcsolyázó szombaton elesett az 1500 méteres fináléban, de végül vasárnap is rajthoz állt, sőt 1000 méteren a reményfutamokból a negyeddöntőbe jutott, ott futamában harmadikként célba érve búcsúzott, így 13. lett.



A pénteki selejtezőben kiesett Bontovics Balázs 27., Tiborcz Dániel pedig 54. helyen zárt. Az aranyérmet Park Dzsi Von érdemelte ki, aki a táv világkupáját is megnyerte.



A nők középső távján Bácskai Sára Luca szintén a reményfutamokból került a negyeddöntőbe, ott szabálytalankodtak vele szemben, amely miatt megbotlott és leszakadt riválisaitól, de mivel nem állt továbbjutó helyen, így a zsűri nem juttatta elődöntőbe. A 20 éves versenyző 16. lett, míg a selejtezőben kiesett Sziliczei-Német Rebeka 20. helyen végzett. A győzelmet a dél-koreai Kim Dzsi Ju szerezte meg, a táv világkupa-diadala pedig a holland Suzanne Schultingé lett.



Az 500 méteres versenyen Kónya Zsófia volt a legjobb magyar negyeddöntős szereplésével, ő 14. helyen zárt. A férfiaknál a dél-koreai Li Dzsune Szeo, míg a nőknél a világbajnok holland Lara van Ruijven győzött, de a dordrechti állomást kihagyó Liu Shaolin Sándor és a kanadai Kim Boutin vk-elsőségét nem fenyegette veszély. A magyarok közül Nógrádi Bence 31., Talabos Attila 43., Oláh Bence 48., illetve Somogyi Barbara 21. lett.



Az 5000 méteres férfi és a 3000 méteres női váltó egyaránt a kisdöntőben volt érdekelt és ugyanúgy negyedik lett, azaz összességében nyolcadikként zárt. A győzelem a kanadaiaké és a hollandoké lett, utóbbiak ezzel a vk-t is megnyerték, míg a férfiaknál a vk-címet az oroszok hódították el a magyaroktól.

A magyarok hat arany-, hat ezüst- és négy bronzéremmel zárták a vk-szezont.

A vk-győztesek és a magyarok helyezései:



férfiak:



500 m:

1. Liu Shaolin Sándor 50 096 pont, ...6. Liu Shaoang 23 025, ...24. Burján Csaba 3487, ...55. Sziklási András 116, ...59. Varnyú Alex 76, ...63. Oláh Bence 67, ...93. Nógrádi Bence 14, ...120. Talabos Attila 2



1000 m:

1. Park Dzsi Von (dél-koreai) 49 200 pont, ...6. Liu Shaoang 19 558, ...13. Liu Shaolin Sándor 10 621, ...52. Krueger John-Henry 687, ...70. Krueger Cole 156, ...73. Varnyú Alex 117, ...79. Talabos Attila 74, ...93. Bontovics Balázs 30, ...122. Oláh Bence 8, ...128. Tiborcz Dániel 5, ...132. Nógrádi Bence 3



1500 m:

1. Park Dzsi Von (dél-koreai) 42 621 pont, ...16. Krueger John-Henry 9113, ...27. Burján Csaba 3577, ...30. Liu Shaolin Sándor 2621, ...54. Krueger Cole 309, ...73. Varnyú Alex 53, ...88. Oláh Bence 22, ...115. Bontovics Balázs 8



nők:



500 m:

1. Kim Boutin (kanadai) 50 000 pont, ...8. Jászapáti Petra 14 583, ...26. Kónya Zsófia 2671, ...51. Somogyi Barbara 115, ...74. Sziliczei-Német Rebeka 24, ...86. Lockett Deanna 10



1000 m:

1. Suzanne Schulting (holland) 39 355 pont, ...26. Lockett Deanna 3570, ...32. Jászapáti Petra 2621, ...35. Kónya Zsófia 1960, 36. Bácskai Sára Luca 1853, ...57. Sziliczei-Német Rebeka 250, ...110. Somogyi Barbara 7



1500 m:

1. Suzanne Schulting (holland) 38 000 pont, ...18. Jászapáti Petra 6462, ...23. Lockett Deanna 5241, 24. Sziliczei-Német Rebeka 4423, ...30. Bácskai Sára Luca 3099, ...80. Knoch Marta 24



váltók:



férfi: 1. Oroszország 34 400 pont, ...4. Magyarország 25 373



női: 1. Hollandia 33 120 pont, ...11. Magyarország 6123



vegyes: 1. Oroszország 34 000 pont, ...9. Magyarország 14 513

