Négy évvel a történelmi aranyérme után ezúttal a pontszerző helyekért küzdhet rövidpályás gyorskorcsolyában a férfi váltó a pekingi téli olimpia szerdai napján.

Az éremszerzésre egy rossz váltás miatt már a pénteki elődöntőben elszállt az esélye a címvédő négyesnek, amely Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence összeállításban szerepelt. Akkor nem is volt választási lehetőség, hogy ki kerüljön a négyesbe, mert koronavírus-fertőzése miatt csak egy nappal korábban érkezett a kínai fővárosba a csapat ötödik tagja, Varnyú Alex, aki viszont szerdán már szerepet kaphat.



"Egészen biztosan mindenki odateszi magát a short track zárónapján. Hazudnék, ha azt mondanám, nem éreztem korábban egy picit olyat, hogy szép volt, jó volt, elég volt, már mehetnénk haza, de ezek a versenyzők profik, és tudják, hogy az utolsó napon is érhetnek el szép eredményeket" - mondta Bánhidi Ákos, a magyar válogatott edző-menedzsere.



Az A döntőben öt staféta szerepel, így papíron a kisdöntő megnyerésével a hatodik hely a tét, ugyanakkor ha lesz kizárás a fináléban, akkor ennél előkelőbb helyet is meg lehet csípni.



Egyéniben még a két női versenyző, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia indul 1500 méteren. Egyiküknek sem ez a legerősebb száma, de előbbi négy éve a hatodik, pontszerző helyen zárt Phjongcshangban.



Magyar részről még Kékesi Márton lesz érdekelt, aki a férfi alpesi sízők műlesikló számában szerepel majd. Négy éve szlalomban 30. lett, ezt szeretné most megismételni vagy akár felülmúlni. A győztes szinte megjósolhatatlan, mert a világkupában eddig mind a hat versenyt más nyerte ebben a szakágban.



Sílövészetben a nők 4x6 kilométeres váltóját rendezik, amelyben ha a norvégok diadalmaskodnak, akkor Marte Olsbu Röiseland a negyedik aranyát nyerné meg Pekingben. A sífutóknál a rendkívül látványos klasszikus stílusú csapatsprintet rendezik mindkét nemnél, míg síakrobatikában a férfi slopestyle és ugrás döntőjére kerül sor.



Jégkorongban a férfiaknál az elődöntőbe jutás, míg a nőknél a bronzérem lesz a tét.



A pekingi téli olimpia szerdai programja magyar idő szerint (éremosztás 8 számban):

alpesi sí (1):

FÉRFI MŰLESIKLÁS (Kékesi Márton) 3.15 és 6.45

curling:

női selejtező: Kanada-Egyesült Államok, Svájc-Koreai Köztársaság, Kína - Nagy-Britannia 2.05, Koreai Köztársaság-Dánia, Japán-Egyesült Államok, Orosz Olimpiai Bizottság-Svédország, Kanada-Kína 13.05, férfi selejtező: Kína-Svájc, Nagy-Britannia - Orosz Olimpiai Bizottság, Olaszország-Dánia 7.05

jégkorong:

férfiak, negyeddöntő:

Egyesült Államok-Szlovákia 5.10

Orosz Olimpiai Bizottság-Dánia 7.00

Finnország-Svájc 9.40

Svédország-Kanada 14.30



nők, bronzmérkőzés:

Finnország-Svájc 12.30



rövidpályás gyorskorcsolya (2):

női 1500 m negyeddöntő (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia), elődöntő, FÉRFI 5000 M-ES VÁLTÓ B döntő (Magyarország) és DÖNTŐ, NŐI 1500 M DÖNTŐ 12.30

síakrobatika (2):

FÉRFI SLOPESTYLE DÖNTŐ 2.30, FÉRFI UGRÁS DÖNTŐ 12.00

sífutás (2):

FÉRFI ÉS NŐI KLASSZIKUS STÍLUSÚ CSAPATSPRINT elődöntő 10.00, DÖNTŐ 12.00

sílövészet (1):

4X6 KM NŐI VÁLTÓ 8.45

Borítókép: MTI/Kovács Tamás