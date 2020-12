Nagy meglepetésre a szlovén Martin Cater nyerte a férfi alpesi sízők vasárnapi lesikló versenyét a franciaországi Val d'Isere-ben.

A világkupa e hétvégi fordulóján eredetileg szombaton szerepelt a programban a lesiklás, de a jelentős havazás miatt áttették vasárnapra, onnan pedig egy nappal előrevitték a szuperóriás-műlesiklást. A leggyorsabb számot így végül tiszta időben, szikrázó napsütésben rendezték 3037 méter hosszú pályán.



Az idény első lesiklásán a 27 éves Cater, aki még a dobogó közelébe se igen jutott eddig vk-versenyen, a 41-es rajtszámmal jött le, akkor, amikor már úgy tűnt, hogy Otmar Striedinger lesz a győztes.



A szlovén azonban nagyszerűen síelt, 22 századmásodperccel előzte meg az addig élen álló osztrákot. Már Striedinger is meglepetést okozott azzal, hogy 26. lesiklóként állt az élre, de az ő öröme is korainak bizonyult. A harmadik legjobb időt a svájci Urs Kryenbühl érte el.



A francia Alexis Pinturault nem indult el, az összetett vk-ban azonban így is az élen maradt.

Eredmény:

1. Martin Cater (szlovén) 2:04.67 perc

2. Otmar Striedinger (osztrák) 2:04.89 perc

3. Urs Kryenbühl (svájci) 2:04.94



A szakági vk állása az első verseny után (még 9 van hátra): 1. Cater 100 pont, 2 Striedinger 80, 3. Kryenbühl 60



Az összetett vk állása 6 verseny után (még 32 van hátra): 1. Alexis Pinturault (francia) 276 pont, 2. Marco Odermatt (svájci) 261, 3. Filip Zubcic (horvát) 208

Borítókép: Francis Bompard/Agence Zoom/Getty Images