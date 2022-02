A női műkorcsolyázók döntője számos drámát tartogatott, és olyanok is akadtak, akik teljesen összetörtek a kűrjüket követően.



Nagy figyelem kísérte a csütörtöki döntőt, mivel jégre lépett az a Kamila Valijeva, aki decemberben produkált pozitív doppingmintája miatt napok óta a címlapokon van a világon szinte mindenhol. A versenyző segédletével a csapata elsöprő győzelmet aratott, ám az ügye körül kialakult vita miatt az érmet még mindig nem vehették át az oroszok. Az egyszerűnek nem épp mondható helyzet aztán rányomta a bélyegét Valijeva teljesítményére, aki többször is elesett, így végül a dobogóra sem fért fel. Az indulatok a pattanásig feszültek. A fiatal lány edzője nem volt hajlandó elfogadni, hogy tanítványa feladja a versenyt, így kemény szavakkal illette őt.



„Miért engedted el? Magyarázd meg, miért? Miért adtad fel a harcot? Miért engedted el az axel után?” – vágta Valijovához az Eurosport.com szerint.









Egy párbeszéd azonban még ennél is drámaibbra sikerült. A másik orosz versenyző, Alekszandra Truszova erős kűrt ment, ám gyakorlata csak az ezüstre volt elég.

Amikor a versenyző megtudta, hogy elúszott a győzelme, sírva fakadt és azt mondta, soha többet nem lép jégre.



„Soha többé nem megyek ki a jégre. Soha! Utálom! Lehetetlen! Ezt így nem lehet megcsinálni! Nem megyek a díjátadóra! Mindenkinek van aranyérme! Csak nekem nincs! Utálom az egészet!" – mondta dühösen, miközben könnyeivel küszködött.



