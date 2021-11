Mikaela Shiffrin ötödjére is nyerni tudott a killingtoni műlesikláson, hazai pályán. Az amerikai a második futamban meg tudta előzni az első futamot nyerő, de utána nagyot hibázó Petra Vlhovát. A szlovák a második helyet menteni tudta, míg a harmadik helyezett Wendy Holdener lett.

Rendkívül hideg idő köszöntötte Killingtonban a mezőnyt. A borult ég miatt a látási viszonyok nem voltak a legideálisabbak, de szerencsére a tegnapi szélnek már nyoma sem volt. Az első futam pályájáért norvég edző felelt, aki egy rendkívül trükkös, számos ritmustöréssel nehezített tűzést álmodott meg a pályára.



Hogy mennyire nem volt könnyű a pálya, mutatja az is, hogy Petra Vlhová (1.) sem tudott teljesen tisztán végigsíelni. Többször megtörte a szlovák lendületét is a pálya, de jó érzékkel, egyből vissza is nyerte a kellő lendületét. Michelle Gisin (10.) épp a ritmusváltások miatt inkább óvatosan vágott neki a pályának, de ez egyáltalán nem volt kifizetődő, másfél másodperc feletti hátránnyal ért csupán célba. A svájciaknak azonban nem kellett teljesen csüggedni, Wendy Holdener (3.) mindössze egy-egy apró botonytalansággal, de jó tempóban síelte meg a pályát.

Anna Swenn-Larsson (17.) a meredek szakaszon két jókorát fékezett, nem is előzött meg senkit az eddigiek közül. Mikaela Shiffrin (2.) a pályán rendezett eddigi összes szlalomot megnyerte, de a meredekebb rajta is kissé kifogott egy szűk kapu. Ezután természetes még rá tudott kapcsolni, de a teljes hátrányát már nem tudta megfordítani. Lena Dürr (4.) inkább precízen próbálta megsíelni a pályát, de azt már láthattuk, hogy ebből ma másodperc körüli hátrány is könnyedén kijöhet.

A második futamra megérkezett a havazás, de ez szerencsére érdemben nem befolyásolta a versenyt.

Mikaela Shiffrin (1.) a rajt után nem sokkal rontott, de ismerjük, ez mit hoz ki belőle. Olyan szinten rákapcsolt az amerikai, hogy a nagy hiba ellenére is a futam addigi legjobb idejét repesztette. A közönség önmagából kikelve ünnepelte, és spannolta őket maga Shiffrin is a célban.

Mikaela Shiffrin (USA) | Winner | Women's Slalom | Killington | FIS Alpine Thank you for watching, don't forget to like, subscribe and hit the bell if you want to be kept up to date with all our latest content!Make your prediction! ...



Petra Vlhovának (2.), a rivális rontása ellenére is komoly menetre volt szüksége, de már az első szektorban is épp csak megtartotta előnyét. A meredek előtt pedig hibázott – lécei összeértek, így nagy mentésre volt szüksége. Hirtelen jött nyolctizedes hátránya révén Shiffrin győzelme már biztossá is vált, a szlovák Holdenerrel volt harcban a második helyért, ami a legjobb utolsó szektor révén biztosított be magának.

A killingtoni Superstar névre hallgató pálya 2016 óta ötödször adott otthont szlalomversenynek a világkupában, és mind az öt alkalommal Mikaela Shiffrin léphetett fel a dobogó tetejére. Shiffrin egyébként 46. műlesikló sikerét aratta, amivel utolérte Ingemar Stenmarkot, egy szakágban senkinek nincs több 46 győzelemnél (Stenmark 46 sikere óriásból származik).

Shiffrin öt killingtoni győzelménél mindig szlovák második helyezettet avattak: 2016-ban Velez-Zuzulová, azóta viszont mindig Vlhová volt a második. Holdener sem először állt itt dobogóra, öt év után szerzett ismét harmadik helyet Killingtonban, míg összességében 28. szlalomdobogóját szerezte, továbbra is győzelem nélkül.

Forrás: siparadicsom.blog

Borítókép: Twitter.com/U.S. Ski & Snowboard Team