Pozitív lett a pekingi olimpiára készülő Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó koronavírustesztje, és a jövő pénteken rajtoló játékokra rendben lehet.

A magyar szövetség hétfői közleménye szerint Liu Shaoang tünetmentes, terhelhető, állandó felügyelet mellett készül tovább az olimpiára. Az ötkarikás csapat mellett működő egészségügyi stáb a nemzetközi protokoll szerint tevékenykedik, az induláshoz öt egymást követő napon át negatív teszteredményre lesz szükség.

A rövidpályás gyorskorcsolyázók arra készülnek, hogy ez a feltétel teljesül, így az olimpiai, világ- és Európa-bajnok versenyző a csapat után utazhat majd a kínai fővárosba.



Liu Shaoangnak - akárcsak testvérének, Liu Shaolin Sándornak, valamint Krueger John-Henrynek és Jászapáti Petrának - az elmúlt évek eredményei alapján nem kellett válogatóznia a pekingi olimpiára. Múlt csütörtökön derült ki, hogy mellettük Nógrádi Bence, Varnyú Alex és Kónya Zsófia került az ötkarikás csapatba.



Liu Shaoang - aki az első összetett világbajnoka Magyarországnak - mind a három egyéni számban - 500, 1000, 1500 méteren -, valamint a Pekingben címvédőként rajthoz álló férfi váltóban és az új olimpiai számban, a vegyes váltóban is érdekelt. A rövidpályás gyorskorcsolyázók versenyei jövő szombaton kezdődnek a téli olimpián.

Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere az MTI-nek elmondta, fontos, hogy Liu Shaoang tud edzeni.



"Most az eddiginél is jobban jár az agyam, kattognak a relék. Az összes létező protokollt elméletben és gyakorlatban is használjuk, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki a sztoriból. Fontos, hogy Ádót megvizsgálták, ez alapján nincs ok, hogy ne eddzen, és az is lényeges, hogy jégen is tud edzeni. Öt negatív tesztre lesz szüksége, hogy utánunk jöjjön, az viszont biztos, hogy szerdán nem tud velünk repülni Pekingbe" - nyilatkozott Bánhidi.



Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke a múlt héten jelentette be, hogy 10-15 olimpiai pont megszerzését remélik a csapattól.



Négy éve Phjongcshangban a férfi váltó - Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor és Burján Csaba összeállításban - szerezte meg Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét.

