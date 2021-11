A magyarok nem szereztek érmet szombaton a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának utolsó, negyedik, dordrechti állomásán, amelyen Liu Shaolin Sándor szerepelt a legjobban, ugyanis 500 és 1500 méteren is negyedik lett.

A legrövidebb számban a negyeddöntő nem okozott gondot Liu Shaolinnak és a váltóval hozzá hasonlóan olimpiai bajnok Liu Shaoangnak sem. Az elődöntő viszont nehéznek ígérkezett, mert bár a két magyar ugyanabban a futamban szerepelt, de legjobb idejének köszönhetően a táv olimpiai aranyérmese és világcsúcstartója, a kínai Vu Ta-csing rajtolhatott a legkedvezőbb, egyes pozícióból. Liu Shaoang a rajtot követően ugyan gyorsan feljött a harmadik helyre bátyja mögé, de ezúttal a két magyarnak nem volt előzési esélye Vuval szemben, így csak Liu Shaolin jutott döntőbe, öccse pedig a kisdöntőbe kvalifikálta magát.



A finálé aztán még rosszabbul sült el: Vu megtartotta egyes rajtpozícióját, de a kettesből induló Liu Shaolin beragadt, aki így az utolsó, negyedik helyre csúszott vissza, majd el is esett a futamban. Öccse a kisdöntő megnyerésével ötödik, míg a selejtezőbeli búcsújával Krueger John-Henry 38. lett. A győzelmet ugyan Vu szerezte meg, ám a táv korábbi világ- és jelenlegi Európa-bajnokaként Liu Shaolin a negyedik helyével címét megvédve a táv vk-összetettjének élén végzett.



A nőknél csak egy magyar volt érdekelt a végcsatározásokban, de Jászapáti Petra már a negyeddöntőben búcsúzott, összességében 16. helyen zárt. Az aranyérmet a kanadai világcsúcstartó, Kim Boutin szerezte meg a vk-t megnyerő olasz Arianna Fontana előtt, aki a szám olimpiai bajnoka is egyben. A selejtezős búcsú után Kónya Zsófia 24., Sziliczei-Német Rebeka pedig 36. lett.



A leghosszabb távon sem termett érem a magyaroknak. A Liu fivérek ugyanabba az elődöntős futamba kaptak besorolást, mindketten elöl helyezkedtek, aminek meg lett a haszna, mivel a kanadai Pascal Dion szabálytalan előzési kísérlete miatt Liu Shaolin továbbjutó helyről csúszott hátra. A futam hátralévő részében viszont Liu Shaoang a negyedik helyre esett vissza, így ő a kisdöntőbe jutott, míg bátyját a zsűri juttatta a fináléba. A nőknél Sziliczei-Németnek az elődöntő jelentette a végállomást, így 17. lett, míg Jászapáti a kisdöntőbe kvalifikálta magát.

