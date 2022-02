Öt számban hirdetnek győztest a pekingi téli olimpia utolsó versenynapján, melyen magyar sportoló már nem lesz érdekelt. A háromszoros ötkarikás bajnok norvég Therese Johaug harmadik pekingi aranyáért száll majd harcba a női sífutók tömegrajtos, szabadstílusú 30 kilométeres versenyében.

A sportág 33 esztendős klasszisa a kínai játékokon 7,5+7,5 kilométeren, majd a klasszikus stílusú 10 km-en diadalmaskodott, a váltók 4x5 km-es viadalán viszont társaival együtt lecsúszott az éremszerzésről. A 14-szeres világbajnok ugyanakkor vasárnap megkoronázhatja saját pekingi teljesítményét, ráadásul keretbe is foglalhatja az olimpiát, mivel az esemény első aranyérmét ő nyerte még február 5-én, s egy vasárnapi diadallal az utolsó arany is az ő nyakába kerülne.



Alpesi síben az eredeti tervekkel ellentétben még lesz egy esemény a zárónapon, a szombatra tervezett vegyes csapatversenyt ugyanis a szervezőknek a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt vasárnapra kellett áttenniük.



A férfi bobosok szintén az utolsó napon fejezik be a küzdelmeket, a négyesek 3. és 4. futamát magyar idő szerint hajnali fél háromkor rendezik.



Curlingben a női torna fináléjára kerül sor, melyben a japánok és a britek találkoznak egymással az aranyéremért, a férfi jégkorongozóknál pedig az oroszok megvédhetik phjongcshangi címüket, ha legyőzik a finneket a döntőben.



A műkorcsolyázók a hagyományoknak megfelelően a gálán lépnek jégre, az olimpiai záróünnepséget pedig közép-európai idő szerint 13 órakor rendezik, a magyar zászlót a sífutó Kónya Ádám viszi majd a ceremónián.

A pekingi téli olimpia vasárnapi programja (éremosztás 5 számban):



alpesi sí (1):

VEGYES CSAPATVERSENY 2.00



bob (1):

FÉRFI NÉGYES, 3. ÉS 4. FUTAM 2.30

curling (1):

NŐI DÖNTŐ: JAPÁN - NAGY-BRITANNIA 2.05

jégkorong (1):

FÉRFI DÖNTŐ: FINNORSZÁG-OROSZ CSAPAT 5.10

műkorcsolya:

gála 5.00

sífutás (1):

NŐI TÖMEGRAJTOS, SZABADSTÍLUSÚ 30 KM 7.30

záróünnepség: 13.00



Borítókép: GettyImages